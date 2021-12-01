"نظام غذائي مضاد للشيخوخة".. فواكه وخضروات يمكن تناولها "لدرء علامات الشيخوخة ''!

يوجد فيتامين C بمستويات عالية في الجلد، ويمكن أن يساهم في الحفاظ على صحة بشرتك من بين أمور أخرى.

ويشمل ذلك خصائص مقاومة الشيخوخة التي تقاوم علامات التلف وحتى التجاعيد، وفقا للخبراء.

وقال خبراء من Healthline: "فيتامين C يمكن أن يساعد أيضا في درء علامات الشيخوخة بسبب دوره الحيوي في تخليق الكولاجين الطبيعي في الجسم". والخبر السار هو أنه على الرغم من أنه يمكنك زيادة تناولك لفيتامين C بمكملات لا تستلزم وصفة طبية وكريمات للبشرة، فإن المغذيات الحيوية تتواجد أيضا بشكل طبيعي في بعض الفواكه والخضروات الشائعة.

- ما هو فيتامين C؟

يوجد فيتامين C في الطبقة الخارجية من الجلد، والمعروفة باسم البشرة، والطبقة الداخلية من الجلد المعروفة باسم الأدمة.

وبحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية فإن لفيتامين C عدة وظائف مهمة أبرزها: "المساعدة على حماية الخلايا والحفاظ عليها بصحة جيدة والحفاظ على صحة الجلد والأوعية الدموية والعظام والغضاريف والمساعدة في التئام الجروح".

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ولسوء الحظ، لا يستطيع الجسم تخزين فيتامين C، ولهذا من المهم التأكد من أنك تحصل على ما يكفيك كل يوم.

- ما هي الفاكهة والخضروات الأفضل لفيتامين C؟

أسهل طريقة للحصول على المزيد من فيتامين C في جسمك، هي ببساطة عن طريق اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن. والخبر السار هو أن فيتامين تعزيز البشرة موجود بشكل طبيعي في الكثير من الفواكه والخضروات اللذيذة. وتشمل:

• الفواكه الحمضية، بما في ذلك البرتقال والليمون.

• الفراولة والعليق.

• البروكلي.

• السبانخ.

• الفلفل الأحمر أو الأخضر الحلو.

• الأناناس.

• المانغو.

• الشمام.

• القرنبيط.

- كيف يفيد فيتامين C البشرة؟

يحتوي فيتامين C على عدد من الخصائص المضادة للأكسدة ويساعد على زيادة إنتاج الكولاجين.

ويمكن لهذا أن يقيك من السرطان ويعزز نضارة البشرة وإشراقها. ويمكن للفيتامين أيضا أن يعالج التصبغ ويفتح لون البشرة.

وقال فريق خبراء Healthline: "إن تناول فيتامين C الكافي يمكن أن يساعد أيضا في إصلاح الجلد الجاف والوقاية منه".

وعلى الرغم من أنه يمكن استهلاك فيتامين C، قالت الدكتورة باتريشيا ويكسلر، أخصائية الأمراض الجلدية في مدينة نيويورك، لشبكة CNN، إنه عند تطبيقه موضعيا عن طريق مرطب أو مصل، يمكن أن تكون التأثيرات "أقوى 20 مرة من تناولها عن طريق الفم".

المصدر: إكسبريس