أحد الأعراض المخيفة للسرطان يظهر على الجلد

أعلن خبراء مؤسسة Blood Cancer UK الخيرية، أن ظهور بقع زرقاء على الجلد، قد يكون من أعراض سرطان الدم.

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وتشير Express، إلى أنه وفقا للأطباء هذه البقع "تظهر في البداية باللون الأحمر، ولكن مع مرور الوقت يتغير لونها وتصبح داكنة ومن ثم تسبب الألم. لذلك يصعب اكتشافها على البشرة الداكنة".

ومن الأعراض الأخرى لسرطان الدم، فقدان الوزن غير المبرر، وظهور أورام على الجلد، وضيق التنفس، والتعرق ليلا، والإصابة بعدوى وحمى وطفح جلدي أو حكة، والم في المفاصل والعظام، والشحوب والتعب الذي يبقى مستمرا حتى بعد النوم والراحة.

ووفقا للأطباء، تظهر أعراض سرطان الدم ببطء، وعند بعض المصابين لا تظهر أبدا. ولكن بفضل تشخيص الإصابة مبكرا، يمكن علاج هذا المرض، والبقاء على قيد الحياة، حيث أن 70 بالمئة من المصابين يبقون في المتوسط على قيد الحياة مدة خمس سنوات.

المصدر: نوفوستي