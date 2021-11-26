مركز "غاماليا" الروسي: استخدام اللقاحين ضد "كوفيد" والإنفلونزا يزيد من قوتهما

يزيد استخدام اللقاحين ضد الإنفلونزا وفيروس كورونا في آن واحد من قوتهما. أفاد بذلك رئيس مركز "غاماليا" للوبائيات والبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن غينسبورغ قوله:" إنهما يقوّيان بعضهما بعضا ويزيدان من كمية الأجسام المضادة الواقية".

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يذكر أن وزارة الصحة الروسية كانت قد سمحت في أكتوبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك لايت" ضد فيروس كورونا ولقاح ضد الإنفلونزا في وقت واحد.

وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، آنذاك أن الجمع بين "سبوتنيك V" واللقاح ضد الإنفلونزا يزيد من فاعليتهما الوقائية، وذلك بعد ان وافقت وزارة الصحة على الاستخدام المشترك لـ"سبوتنيك لايت" واللقاح ضد الإنفلونزا، مشيرا إلى أن خبراء الوزارة قد أجروا دراسات بهذا الشأن ولم يكتشفوا ظواهر سلبية ناتجة عن استخدام اللقاحين في وقت واحد مثل انخفاض قدرتهما على مقاومة الفيروسات.

المصدر: لايف