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السعودية.. تحذيرات من شجرة تصيب من يقترب منها أو يلمسها بالعمى (فيديو)

الصحة

السعودية.. تحذيرات من شجرة تصيب من يقترب منها أو يلمسها بالعمى (فيديو)
RT
"العْشَر".. شجرة في السعودية تصيب من يقترب منها أو يلمسها بالعمى
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حذر استشاري سعودي من شجرة شهيرة في المملكة، تنتشر في المناطق البرية وتفرز أوراقها مادة قد تصيب الإنسان بالعمى فورا.

وخلال مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي على "تويتر"، حذر الدكتور حافظ الفالح استشاري طب وجراحة العيون والليزك في السعودية، من الشجرة الخطيرة.

وكشف الفالح عن اسم الشجرة الخطيرة التي تنتشر في المناطق البرية في المملكة العربية السعودية وتعرف بـ "العْشَر"، وأكد أن تلك الشجرة يمكن أن تصيب الإنسان بالعمى.

وصرح بأن الشجرة ومن خلال أوراقها تفرز الشجرة مادة حليبية خطيرة ضارة جدا على العين، فإذا لامستها أو دخلت بها قد تصيب بالعمى.

وأوضح الفالح أن المادة الحليبية لها تأثير مؤذ لقرنية العين، ناصحا بعدم اقتراب الكبار أو الأطفال منها.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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