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خبيرة تغذية تكشف ماذا يحدث في الجسم عند تناول حفنة من الفستق يوميا

الصحة

خبيرة تغذية تكشف ماذا يحدث في الجسم عند تناول حفنة من الفستق يوميا
Globallookpress Tom Schneider/imageBROKER.com
الفشستق
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كشفت الدكتورة ألينا باريدو، خبيرة التغذية الروسية، الفوائد العامة لصحة الجسم عند تناول حفنة من الفستق يوميا.

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وتقول الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "هذه النوع من المكسرات، غني بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، التي تعمل على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى ذلك تحتوي على فيتامينات A و E التي تحسن حالة البشرة وتعزز منظومة المناعة وتحسن الرؤية. كما أن الفستق يحتوي على المغنيسيوم، الذي يساعد على التخلص من الإجهاد والتوتر وكذلك على استقرار مستوى ضغط الدم. بالإضافة إلى كل هذا، يعتبر الفستق مصدرا جيدا للبروتينات، لذلك ينصح بتناوله في حالة انخفاض كتلة الجسم".

وتضيف الخبيرة، ولكن من جانب آخر يحتوي الفستق على سعرات حرارية عالية، لذلك لا ينصح بالإفراط في تناوله. كما أن على الأشخاص الذين يعانون من اضطراب وظائف البنكرياس الامتناع عن تناوله. وعموما من الأفضل تناول الفستق غير المالح.

المصدر: نوفوستي

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