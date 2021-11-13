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طريقة بسيطة لحماية الجسم من الشيخوخة المبكرة

الصحة

طريقة بسيطة لحماية الجسم من الشيخوخة المبكرة
Globallookpress digifoodstock.com/CTK
صورة تعبيرية
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كشفت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة أولغا تشونتونوفا، السبب وراء تسمية فيتامين (E) بفيتامين النساء، وكيف يمكن تعويض نقصه في الجسم.

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وفي حديثها لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، صرحت تشونتونوفا بأنه "غالبا ما يطلق على فيتامين Е (فيتامين الإناث)، حيث يحمي هذا الفيتامين الجسم من الشيخوخة المبكرة، ويساعد على إنجاب أطفال أصحاء، ويؤدي نقصه في جسم المرأة  إلى ضعف وظيفة الإنجاب".

وأضافت الخبيرة الروسية أن "العلامات الرئيسية لنقص فيتامين Е في الجسم هو الحثل العضلي، واضطراب الحركة، وعدم تناسقها، وضعف البصر. كما أن الجلد يفقد مرونته ويصبح الشعر باهتا جافا ويتقصف".

وتشير تشونتونوفا إلى أن المواد الغذائية المحتوية على نسبة عالية من فيتامين Е وهي اللوز والبروكولي وسمك السلمون والفلفل الحلو والأفوكادو .

وتتابع: "يمكن تناول فيتامين Е للوقاية، ولكن ليس مع فيتامين D، وإنما يمكن تناوله مع فيتامينات A و C، كما لا ينصح بفيتامين E للذين يعانون من حالات الصرع".

المصدر: نوفوستي

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