من ضباب الدماغ إلى الإفراط في تناول الطعام.. ماذا يحدث عندما لا تشرب ما يكفي من الماء؟

ينصح الخبراء بشرب ما لا يقل عن 6 إلى 8 أكواب من السوائل يوميا، والتي تشمل الماء وأيضا الحليب قليل الدسم والمشروبات الخالية من السكر والشاي والقهوة.

ومن المعروف أن 60% من أجسامنا تتكون من الماء (H2O)، وكل يوم نفقد الماء من خلال التنفس والتعرق والبول، وبالتالي، يجب علينا تجديد إمدادات المياه عن طريق تناول المشروبات والأطعمة التي تحتوي على الماء.

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وعلى الرغم من أنه يغذي خلايانا ويحافظ على أداء عقولنا وأجسامنا، لا يحصل الكثيرون على كمية كافية من الماء، وهو ما قد يؤثر على الجسم بشكل سلبي.

ويكشف الخبراء هنا عن الطرق الخمس التي يمكن أن يؤثر بها نقص الماء على الصحة.

1. ضباب الدماغ

يقول الدكتور مارتن كينسيلا، مؤسس BioID Heath، إن الدماغ يحتوي على نحو 80% من الماء، لذلك من خلال الحفاظ على رطوبة الجسم، فإنك تحافظ على دماغك حادا، على المدى القصير والطويل.

وأوضح كينسيلا أن عدم شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يكون له تأثير حقيقي على الوظائف المعرفية.

وأشار: "إذا كنت تعاني من الجفاف، فقد تكون ردود أفعالك أبطأ، وقد تشعر بضباب أكثر من المعتاد، وقد يؤثر ذلك على تركيزك. ومن الأفضل دائما الاحتفاظ بكوب من الماء أمامك، وارتشافه طوال اليوم ليبقيك متيقظا".

وأضاف: "جدير بالذكر أيضا أن الاستجابات المعرفية تصبح بطيئة بشكل طبيعي مع تقدمنا ​​في العمر، وهذا يرجع إلى التغيرات الهرمونية، ومرة ​​أخرى، من المهم أن تحافظ على رطوبتك، حيث أن التغيرات الهرمونية يمكن أن تكون صعبة، وتترك بعض الآثار الجانبية غير السارة، مثل الأرق والتعرق الليلي والهبات الساخنة. والحفاظ على رطوبة الجسم سيبقي التعرق بعيدا، ويحافظ على تزامن مستويات هرمون الميلاتونين، ما سيساعد على البقاء نائما".

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وإذا كنت تشك في وجود خلل هرموني، يقول الدكتور كينسيلا إنه يجب زيارة الطبيب، الذي سيكون قادرا على تكييف العلاج وفقا لاحتياجاتك الفردية.

2. زيادة الوزن

توضح الدكتورة شارلوت نورتون، المديرة الطبية في عيادة Slimming أنه عندما لا تشرب كمية كافية من الماء، لا يستطيع جسمك إنتاج الطاقة التي يحتاجها ليعمل. وهذا بدوره سيجعلك تشتهي الوجبات الخفيفة السكرية.

وقالت: "المثير للاهتمام، أن الجفاف يمكن أن يكون أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن، فعندما يصاب جسمك بالجفاف، تنقصك الطاقة وتبدأ في الشعور بالتعب. ولتجديد هذه الطاقة، تصل إلى الوجبات الخفيفة السكرية أو الدهنية، لأن جسمك يخبرك أن هذا ما يريده. وفي النهاية، يؤدي هذا إلى زيادة الوزن".

وأضافت: "من الجيد أن تشرب كوبا من الماء قبل أن تجلس لتناول وجبة، فهذا سيمنحك إحساسا أفضل بإشارات الجوع والشهية، ما يعني أنك قد تستهلك سعرات حرارية أقل".

وأوضحت الدكتورة نورتون أيضا كيف يمكن أن يتسبب الجفاف في احتباس الماء، وهو المكان الذي تحارب فيه أجسامنا للاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من السوائل للبقاء على قيد الحياة.

وأضافت: "هذه استجابة طبيعية، لكنها ستؤدي إلى زيادة الوزن المائي. وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تورم موضعي وألم وانزعاج عند احتباس السوائل داخل أنسجة الجسم".

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3. الصداع

قالت الدكتورة نورتون إن العديد من الأشخاص الذين يعانون من الجفاف سينتهي بهم الأمر بالصداع وهذا عادة بسبب وجود اختلال في توازن السوائل والإلكتروليتات في الجسم.

وأوضحت: "الجفاف يمكن أن يسبب أيضا سرعة الانفعال، وهذا يرجع إلى فقدان تدفق الدم إلى المخ، والإرهاق. ويجب عليك دائما الاحتفاظ بكوب من الماء معك طوال اليوم، ومحاولة تجنب شرب الكثير من المشروبات الغازية أو المشروبات الساخنة أو الكحول".

وتابعت: "في حين أن هذه كلها سوائل، فإنها يمكن أن تزيد من جفاف الجسم. ويرجع ذلك على الأرجح إلى محتوى السكر الذي يمنع الجسم من امتصاص الماء الذي يحتاجه".

4. طاقة منخفضة

أوضح الدكتور كينسيلا أن الماء يساعد في الحفاظ على توازن العقل والجسم، وقد يؤدي نقصه إلى انخفاض الطاقة.

وقال: "يحتاج جسمنا إلى الماء للبقاء على قيد الحياة. وإذا لم تكن خلايانا رطبة بشكل كاف، فلن تتمكن من إنتاج الطاقة التي نحتاجها للاستمرار، ما يجعلنا نشعر بالإرهاق. وبمجرد أن تستيقظ، ابدأ يومك بكوب كبير من الماء. فهو لن يساعدك فقط على الاستيقاظ، ولكنه أيضا يطرد السموم ويساعد على تطهير أمعائك، كما أنه سيحفز خلايا الدم الحمراء للتجمع بشكل أسرع وزيادة مستويات الطاقة لديك".

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5. مشكلات الجلد

تقول لو سوميرو، المديرة السريرية في Cosmex Clinic، إن تخطي أو خفض تناول الماء قد يتسبب في جفاف البشرة، والماء ضروري للحفاظ على بشرة صحية.

وأوضحت: "إذا كنت تعاني من الجفاف، فقد تصبح بشرتك جافة وتعاني من الحكة وباهتة المظهر، وبدورها قد تبدو بشرتك متفاوتة وقد تصبح الخطوط الدقيقة والتجاعيد أكثر وضوحا".

ويجب أن تهدف إلى شرب نحو لترين من الماء يوميا للحفاظ على رطوبة الجسم والبشرة.

وأشارت سوميرو: "يساعد الماء على تحفيز إنتاج الكولاجين داخل الجسم، والكولاجين ضروري لصحة الجلد. ويساعد الكولاجين الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة والمرونة، ومن دونه قد يبدأ الجلد بالترهل".

المصدر: ذي صن