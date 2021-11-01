عوامل الخطر السبعة لمرض الكبد الدهني "حتى في حال عدم شرب الكحول"!

غالبا ما يرتبط مرض الكبد الدهني بشرب الكثير من الكحول، ومع ذلك، هناك بعض عوامل الخطر التي تعني أنك قد تكون عرضة لهذه الحالة، حتى حال عدم شرب الكحول.

وينتج مرض الكبد الدهني عن تراكم الدهون في خلايا الكبد لدى الشخص. وغالبا ما تحدث هذه الحالة عند الأشخاص الذين يشربون كميات كبيرة من الكحول.

ويمكن أن يحدث المرض أيضا لدى الأشخاص الذين لا يشربون الكحول على الإطلاق. ويُعرف هذا بمرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) ويتطور لدى الأشخاص المعرضين لتراكم الدهون في الكبد لعدد من الأسباب.

ويمكن أن يتطور NAFLD لدى الأشخاص لعدد من الأسباب، ولكن العديد من عوامل الخطر تعني أنك قد تكون أكثر عرضة لهذه الحالة.

وقد تواجه خطرا متزايدا للإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي إذا كنت:

• مصابا بالسمنة أو زيادة الوزن.

• مصابا بداء السكري من النوع الثاني.

• تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

• تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

• مصابا بمتلازمة التمثيل الغذائي (مزيج من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة).

• تجاوزت سن الخمسين.

• تدخن السجائر.

ما هي أعراض مرض الكبد الدهني غير الكحولي؟

• آلام المعدة والبطن.

• فقدان الشهية.

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• التعب.

• الغثيان.

• الإسهال.

• الشعور بتوعك بشكل عام.

وتبدأ الأعراض المتقدمة في الحدوث حيث يصبح المرض أكثر خطورة، وتشمل:

• اليرقان، بما في ذلك اصفرار الجلد والعينين.

• انتفاخ في الساقين والكاحلين والقدمين بسبب احتباس السوائل.

• انتفاخ البطن الناجم عن تراكم السوائل.

• ارتفاع في درجة الحرارة أو ارتجاف النوبات.

• حكة شديدة في الجلد.

• فقدان الوزن بشكل كبير.

• انحناء أطراف الأصابع والأظافر.

• بقع حمراء في راحة اليد.

• ضعف وهزال العضلات.

• مشاكل الارتباك والذاكرة.

• الأرق وصعوبة النوم.

• التغيرات الشخصية الناتجة عن تراكم السموم في الدماغ.

• النزيف الداخلي.

ما هي مخاطر NAFLD؟

يميل NAFLD إلى التطور في أربع مراحل رئيسية، مع تطوير غالبية الناس للمرحلة الأولى فقط. وغالبا ما يمر هذا دون أن يلاحظه أحد وليس له أعراض.

المراحل الرئيسية من NAFLD:

1. مرض الكبد الدهني البسيط، المعروف أيضا باسم التنكس الدهني. ويؤدي إلى حدوث تراكم غير ضار للدهون في خلايا الكبد ويمكن تشخيصه فقط من خلال الاختبارات التي يتم إجراؤها لسبب آخر.

2. التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH) هو شكل أكثر خطورة من NAFLD، حيث يصبح الكبد ملتهبا.

3. تليف حيث يتسبب الالتهاب المستمر في ظهور نسيج ندبي حول الكبد والأوعية الدموية المجاورة. وخلال هذه المرحلة، يظل الكبد قادرا على العمل بشكل طبيعي.

4. تشمع الكبد هو المرحلة الأشد التي تحدث بعد سنوات من الالتهاب. وفي هذه المرحلة، يتقلص الكبد غالبا ويصبح متندبا أو متكتلا. وهذا الضرر دائم وقد يؤدي إلى فشل الكبد أو سرطان الكبد.

المصدر: إكسبريس