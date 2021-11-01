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رئيس مركز "غاماليا" الروسي يتحدث عن مغزى الجرعات المعززة ضد فيروس كورونا

الصحة

رئيس مركز
Evgeny Odinokov
رئيس مركز "غاماليا" الروسي ألكسندر غينسبورغ
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تحدث رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسوبرغ عن فوائد تكرار التطعيم.

وقال إن أي مواطن يمكن أن يتلقى بعد فترة جرعة ثالثة من لقاح "سبوتنيك" الروسي لتقوية مناعته.

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وأضاف أن الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك – V " لم يتم تسجيل من وجود أي ظواهر جانبية بعد تلقيهم جرعتين من اللقاح ضد "كوفيد – 19"، شأنهم شأن الذين قد تلقوا جرعة ثالثة منه. وقال:" ليست هناك أية شكاو لديهم من وجود أية أعراض جانبية".

جاء ذلك في حديث أدلى به يوم 1 نوفمبر لوكالة "نوفوستي" الروسية.

يذكر أن ألكسندر غينسبورغ، سبق له أن صرح لوكالة "نوفوستي" أن التطعيم بلقاح "سبوتنيك" الروسي، ثم تكرار التطعيم  بلقاح أنفي يضمان الوقاية من اشتداد المرض والمسار التصاعدي القاتل لمرض "كوفيد" من ناحية والوقاية التامة من كل سلالات "فيروس كورونا" من ناحية أخرى.

جدير بالذكر أن نسبة المناعة الجماعية بين الروس بلغت 45%. وقد تلقى ما يزيد عن 50 مليون روسي جرعة واحدة من فيروس كورونا على أقل تقدير.

المصدر: كومسومولسكويكايا برافدا

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