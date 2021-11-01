كيف نقاوم تغير درجات الحرارة؟

أعلن الدكتور أندريه تياجيلنيكوف، كبير خبراء العناية الصحية للبالغين في وزارة الصحة بموسكو، أن تقلبات درجة حرارة الهواء الجوي، تؤثر سلبا في منظومة مناعة الإنسان.

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ويشير الطبيب موضحا، إلى أن هذه الظاهرة تجبر الجسم على إنفاق أحتياطاته الداخلية من أجل التكيف مع تغيرات الطقس في الخريف. لذلك ينصح جميع الذين يعانون من أمراض مزمنة، الاهتمام بصحتهم في فصل الخريف بصورة خاصة.

وكان الدكتور تاجيلنيكوف، قد حذر في وقت سابق من قلة الحركة أو عدمها، لأنها تؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، ما يسبب اللامبالاة والخمول. لذلك يدعو إلى عدم الإفراط بتناول الطعام، وإشغال الدماغ بقراءة الكتب ومشاهدة الأفلام وممارسة الألعاب الفكرية والتمارين الرياضية يوميا مع التجوال في الهواء الطلق، خاصة في أيام العطل الطويلة. واتباع هذه النصائح يسلعد على العودة إلى جدول العمل اليومي المعتاد بعد انتهاء العطلة الطويلة ورفع القيود المفروضة.

المصدر: فيستي. رو