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مواد غذائية بديلة لأقراص فيتامين D

الصحة

مواد غذائية بديلة لأقراص فيتامين D
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أعلن الدكتور ميخائيل غينسبورغ، أخصائي الغدد الصماء، خبير التغذية الروسي أن هناك أطعمة معينة يمكن أن تساعد الأشخاص الذين لا يمكنهم تناول أقراص فيتامين D.

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وكشف الأخصائي في حديث لصحيفة "فيتشيرنايا موسكفا"، الأطعمة التي يمكن ان تكون بديلة لأقراص فيتامين D .

ويقول، يمكن حل مشكلة عدم تحمل البعض لأقراص فيتامين D بتناول أطعمة مثل كبد سمك القد والأسماك الدهنية وصفار البيض والحليب عالي الدسم".

ويضيف، كما يمكن لتعويض نقص فيتامين D في الجسم تناول زيت السمك وتعريض الجسم لأشعة الشمس (حمامات شمسية). كما يمكن تناول أقراص فيتامين D التي تذويب بالماء.

ويقول، "ويمكن تناول مركب كوليكالسيفيرول الذي يعتبر فيتامين D السائل".

ويضيف، كما أن هناك أقراص فيتامين D توضع تحت اللسان وكذلك بخاخ خاص.

المصدر: نوفوستي

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