أطعمة تعتبر "مفيدة" ولكنها في الواقع ضارة

حذرت الدكتورة سفيتلانا بانتشينكو، خبيرة التغذية الروسية مدربة اللياقة البدنية، من أضرار المكسرات والفواكه المجففة ومنتجات الألبان الخالية من الدسم.



وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن المكسرات ومنتجات الألبان الخالية أو قليلة الدسم تدرج عادة في قائمة الأطعمة المفيدة جدا.

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وتضيف، كما يجب اختيار الفواكه المجففة بعناية، لأنه من أجل جعلها "ناعمة وبحالة جيدة تضاف لها الزيوت والغلسيرين. كما تستخدم في تجفيفها الأفران وحتى مواقد تعمل بالبنزين".

وتشير الأخصائية، إلى أن المكسرات تحتوي على كمية كبيرة من حمض الفينيك، الذي يمنع امتصاص العناصر المعدنية. كما تنسب المكسرات إلى المواد الغذائية المسببة للحساسية، بالإضافة إلى ذلك تتعفن بسرعة عند حفظها بصورة غير صحيحة.

وتضيف منتجات الألبان مثل الزبادي التي تباع في الأسواق وتحتوي على السكر وزيوت نباتية وصبغات ومواد حافظة وعمليا معظمها يخضع للمعالجة الحرارية، ما يفقدها البكتيريا المفيدة، التي تعتبر السبب الأساسي لتناولها".

ووفقا لها، تدرج "منتجات الأجبان" في قائمة الأطعمة "المفيدة" ولكنها في الواقع ضارة، مشيرة إلى أنها تحتوي على زيوت نباتية وكلوريد الكالسيوم لتسريع "نضجها" وفول الصويا ومحسنات النكهة والمذاق.

وتضيف، كما تحتوي بعض أنواع الحلوى المصنوعة من الحبوب الكاملة، على زيت النخيل وشوكولاتة منخفضة الجودة ودقيق وسكر ومحسنات النكهة.

وتقول، "عادة يتناول الأشخاص الذين يسعون إلى تخفيض وزنهم جبن قريش قليل الدسم. ولكن لكي يكون فعلا قليل الدسم يجب أن يخضع لمعالجة كيميائية، تتضمن إضافة النشا ومواد مثبتة (لا تذكر عادة في مكونات المنتج). إن امتصاص الجسم للكالسيوم من هذه المنتجات منخفض جدا، ومؤشر الأنسولين في منتجات الألبان بما فيها قليلة الدسم مرتفع جدا. وهذا يعني من الأفضل على كل من يعاني من ارتفاع مستوى السكر في الدم الامتناع عن تناولها بعد الساعة الخامسة مساء".

المصدر: نوفوستي