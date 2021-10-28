أعراض النوبة القلبية لدى النساء .. ما الذي يجب البحث عنه؟

تحدث النوبة القلبية عندما يُسد الشريان الذي يمد القلب بالدم والأكسجين. وتتراكم الترسبات الدهنية بمرور الوقت، مكونة لويحات في شرايين القلب.

وإذا تمزقت اللويحات، يمكن أن تتشكل جلطة دموية وتسد الشرايين، ما يتسبب في نوبة قلبية.

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وكما هو الحال مع الرجال، فإن أكثر أعراض النوبات القلبية شيوعا عند النساء هي ألم الصدر أو عدم الراحة في الصدر.

ومع ذلك، فإن النساء أكثر عرضة إلى حد ما من الرجال لتجربة بعض الأعراض الشائعة الأخرى، والتي يمكن أن تشمل ضيق التنفس والغثيان / القيء وآلام الظهر أو الفك.

ألم الظهر:

يقول الخبراء في مركز الرعاية الصحية Norton Healthcare إن عدم الراحة في الظهر قد يكون دليلا على النوبة القلبية بسبب ما يعرف بـ"الألم الرجيع"، وهي حالة يشعر فيها الشخص بالألم في موضع غير مصاب.

وأوضح الخبراء: "يحدث هذا عندما يتشوش المخ حول مصدر الألم. وفي حين أن القلب قد يتضور جوعا للأكسجين، فإن الأعصاب التي تربط القلب بالدماغ تندمج أيضا مع تلك التي تربط الرأس والرقبة، وبالتالي يساء تفسير الإشارات".

وأضافوا: "آلام الظهر أو الرقبة أو الفك المرتبطة بالنوبات القلبية هي أيضا أكثر انتشارا، لذلك من الصعب تحديد موقعها بدقة".

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ضيق في التنفس:

مع تقدم المرأة في العمر، يمكن أن تتسبب قلة ممارسة الرياضة وزيادة الوزن التدريجي في حدوث مشكلات مثل ضيق التنفس.

ومع ذلك، يمكن أن يشير هذا أيضا إلى مشكلة في القلب عندما تحدث في مواقف معينة.

وقد يكون ضيق التنفس الذي يزداد سوءا عند الاستلقاء ويتحسن عند الجلوس علامة تحذير أيضا على قصور القلب، مثل ضيق التنفس الذي يستمر في التفاقم بمرور الوقت بعد بذل مجهود.

ومن الأعراض المنذرة بالخطر أيضا الشعور بضيق التنفس المفاجئ إذا كنت لا تمارس الرياضة.

وقالت طبيبة القلب الدكتورة ليزلي تشو: "تعاني معظم النساء من نفس أعراض الرجال، (ما يصل إلى 70% من النساء يعانين من ضغط أو ضيق في الصدر)، وهناك 30% من النساء لديهن أعراض غير نمطية".

ويجب على النساء الاتصال بخدمات الطوارئ في حالة حدوث أي من الأعراض التالية ومنها:

- ألم أو إزعاج في مناطق من الجزء العلوي من الجسم، بما في ذلك الذراعان أو الكتف الأيسر أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو المعدة.

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- صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس

- التعرق أو العرق البارد

- الشعور بالامتلاء أو عسر الهضم أو الشعور بالاختناق

- الغثيان أو القيء

- الدوخة، والضعف الشديد أو القلق

- ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة

المصدر: إكسبريس