ثلاثة تغييرات في النظام الغذائي يمكن أن تقضي على انتفاخ مقلق تحت العينين

يحدث الانتفاخ تحت العينين لأسباب مختلفة من الإجهاد إلى قلة النوم وتغيرات الطقس والجفاف، ويمكن أن تظهر عندما لا نتوقعها ما قد يشكل مصدر قلق لبعض الناس.

ولكن، بحسب المتخصصين، يمكن السيطرة على هذه الحالة من خلال بعض التغييرات في النظام الغذائي.

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ومع تقدم أشهر الشتاء، قد يصبح انتفاخ ما تحت العينين أكثر شيوعا بسبب الطقس البارد والجاف، وفقا لأخصائية البصريات روشني باتيل، من MCOptom.

وقالت باتيل: "عادة ما ترتبط الانتفاخات تحت العينين بقلة النوم، وتظهر على شكل تورم خفيف أو انتفاخ تحت العينين، نتيجة لتراكم السوائل في المقام الأول. إنها في الغالب مصدر قلق تجميلي ونادرا ما تكون علامة على وجود حالة طبية خطيرة".

وتابعت: "على الرغم من أن قلة النوم هي الأكثر شيوعا، إلا أن أكياس العين يمكن أن تنتج عن مجموعة متنوعة من الأسباب المختلفة".

وإحدى الطرق التي يمكنك من خلالها تقليل مظهر الانتفاخات تحت العين هي إجراء بعض التغييرات الغذائية البسيطة.

قلل من تناول الملح

يمكن أن يساهم الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم في ظهور انتفاخ تحت العين.

وهذا لأن الملح يحفز احتباس السوائل في الجسم ويمكن أن يؤدي إلى تراكم السوائل تحت العين، وفقا لطبيبة العيون، قائلة: "إن تقليل تناول الملح قد يساعد في تقليل الانتفاخ".

وأشارت باتيل إلى أن هناك أطعمة يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، لذلك من الضروري التحقق من القيمة الغذائية للعناصر.

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وبحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "يجب ألا يأكل البالغون أكثر من 6غ من الملح يوميا (2.4 غ من الصوديوم)، أي نحو ملعقة صغيرة واحدة".

أدخل المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد في نظامك الغذائي

يعد فقر الدم الناجم عن نقص الحديد من أكثر الأسباب شيوعا للهالات السوداء تحت العينين، وذلك لأن الحديد ضروري لإنتاج الهيموغلوبين في الجسم.

والهيموغلوبين مسؤول عن نقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي الخلايا في أنسجة وأعضاء الجسم.

وقالت باتيل: "بالنسبة لأولئك الذين يعانون من فقر الدم، فإن تناول الأطعمة الغنية بالحديد قد يساعد أيضا في تقليل الأعراض لأنها تسمح بزيادة الأكسجين للوصول إلى أنسجة الجسم وتجنب ظهور الهالات السوداء.

وتشمل الأطعمة الغنية بالحديد: الفاصوليا والفول والحمص والمكسرات والفاكهة المجففة وحبوب الإفطار المدعمة واللحم الأحمر.

وتقول طبيبة العيون: "يمكن أن يؤدي الجفاف إلى ظهور الهالات السوداء تحت العينين والانتفاخ، لذا فإن التخلي عن استهلاك المشروبات الكحولية أو تقليلها قد يساعد في تخفيف هذا المظهر".

حافظ على رطوبتك

كما هو الحال عند شرب الكحول، فإن عدم دخول كمية كافية من الماء إلى الجسم يمكن أن يؤدي أيضا إلى جفاف منطقة أسفل العينين.

وتوضح باتيل: "من المهم أن نحافظ على مستويات المياه لدينا التي تتجدد كل يوم، حيث يوصي الخبراء بشرب نحو 13 كوبا من السوائل يوميا للرجال وتسعة للسيدات".

المصدر: إكسبريس