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ما هي الأطعمة الأكثر خطورة على الأمعاء؟

الصحة

ما هي الأطعمة الأكثر خطورة على الأمعاء؟
Globallookpress Victor Lisitsyn
صورة تعبيرية
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كشف الطبيب الألماني توماس فريلينغ عن الأطعمة المفيدة للأمعاء والأطعمة الأكثر ضررا

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ويشير موقع Focus، إلى أنه وفقا للطبيب، من أجل الحفاظ على الغشاء المخاطي للأمعاء بحالة مثالية، يجب الالتزام بالنظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، وتجنب تناول الأطعمة الخطرة.
ويدرج الطبيب في قائمة الأطعمة الخطرة: السكر . ويوضح ذلك، بأنه في الوسط والبيئة الحلوة، تتكاثر أنواع معينة من البكتيريا . وتتضمن القائمة بالإضافة إلى السكر المواد المملحة والمدخنة والنقانق.
ويقول، "هذه المواد مدرجة في قائمة المواد المسرطنة. لذلك يجب عدم تناول أكثر من 500 غرام من اللحوم الحمراء في الأسبوع".
ويضيف، الدهون "السيئة" توجد في المايونيز والسمن النباتي وشحم الخنزير.
ويكشف الطبيب في نفس الوقت ما هي الأطعمة الجيدة والمفيدة للجسم، ويضع في مقدمتها البقول والخضروات، لأنها تحنوي على الألياف الغذائية، تليها مواد غنية بالإينولين مثل الموز، وبعدها مواد غذائية غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة مثل الأسماك ومن ثم الفواكه المحتوية على البكتين وبعدها البطاطس المسلوقة بقشرتها والخبز الأسمر.

المصدر: نوفوستي

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