توابل تحمي من السرطان

كشفت الدكتورة تاتيانا ديك، خبيرة التغذية الروسية، عن خمسة توابل تحمي الجسم من السرطان.

إقرأ المزيد





وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه من الضروري إضافة القرفة والكركم والزعتر والمريمية والمَرْدَقُوش الشَّائِع (أوريغانو) إلى النظام الغذائي.

وتضيف، لأن هذه التوابل غنية بمضادات الأكسدة، التي لها تأثير مضاد للسرطان، وتكافح الجذور الحرة.

وتقول، "هذه ليست كل خصائص هذه التوابل. فالقرفة مثلا تخفض مستوى السكر في الدم وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وأما الكركم فيحسن وظائف الدماغ ويساعد على تخفيض الوزن".

وتضيف، إن الزعتر مفيد في الوقاية من أمراض البرد، والمريمية تساعد في مشكلات الجهاز الهضمي، وأما المردقوش الشائع، فيؤثر إيجابيا في عمل الجهاز الهضمي.

المصدر: نوفوستي