خبير تغذية يكشف أضرار المكسرات

أعلن الدكتور أرتيوم ليونوف، أخصائي التغذية الروسي، أن المكسرات تصبح ضارة للجسم إذا لم تنقع قبل تناولها.

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ويشير الخبير، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الجوز واللوز والفستق والكاجو مفيدة للجسم لتجديد الطاقة وتحسين عمل القلب والأوعية الدموية . ولكنها تضر الجسم إذا لم تستخدم بصورة صحيحة.

ويقول، "تحتوي المكسرات على العديد من العناصر المعدنية الدقيقة والألياف الغذائية والبروتينات. ولكنها في نفس الوقت تحتوي على مواد تكبح نشاط الإنزيمات. وإن جميع المواد المفيدة فيها تكون غير نشطة، لأنها محددة بمواد حافظة طبيعية، لذلك لا تجلب أي فائدة للجسم. ولكن الماء يحيد هذه المواد الحافظة الطبيعية. لذلك عند تنقيع المكسرات بالماء تعود جميع المواد المغذية فيها إلى الحالة النشطة يستفاد منها الجسم".

ويضيف، تصبح المكسرات أكثر فائدة عند نقعها بالماء مدة 6-8 ساعات قبل تناولها، "وحينها يمكن الحصول على قوة الطبيعة المخزنة فيها".

المصدر: نوفوستي