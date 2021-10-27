الروس يطوّرون فيروسات قادرة على مكافحة خلايا السرطان

باشر العلماء في جامعة "سيريوس" الروسية للعلوم والتكنولوجيا بتطوير فيروسات من شأنها مكافحة خلايا سرطان الجلد وغيره من أنواع مرض السرطان.

أعلن ذلك الأربعاء 27 أكتوبر المدير العلمي لمشروع "العلاج الجيني" في الجامعة، الكسندر كارابيلسكي.

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ويعوّل العلماء على منح الفيروسات قدرة على التكاثر داخل خلايا السرطان لتسبب موتها. وتنتج الفيروسات عند ذلك كمية كبيرة من مستضدات السرطان، ما يؤدي إلى قتل خلايا السرطان المجاورة وبؤر بعيدة للأورام الخبيثة على حد سواء.

وقال، الكسندر كارابيلسكي:" لدينا عدة أهداف علمية ذات أولوية في العلاج الفيروسي. وبينها بالدرجة الأولى الأورام الأرومية الدبقية وسرطان الدماغ والعنق وسرطان الجلد. ولكل نوع من أنواع السرطان، هناك عدة نماذج للخلايا قيد التشغيل يتم اختبار الفيروسات المحللة للأورام عليها، إضافة إلى اختبار جزيئات محفزة للمناعة. وإننا نخطط لأن نستخدم العام المقبل نماذج الخلايا الأكثر مستقبلية في الاختبارات قبل السريرية". وأضاف أن الاختبارات السريرية يتوقع أن تنطلق بعد 4 أو 5 أعوام.

وقال كبير الباحثين في برنامج "العلاج الجيني" ألكسندر مالوغولوفكين إن قريقه العلمي يستخدم فيروس التهاب الفم الحويصلي كمنصة لتطوير الفيروسات المضادة لخلايا السرطان، مشيرا إلى أن الفيروس المذكور لا يشكل أية خطورة على صحة الأنسان. وأضاف أن الفريق العلمي الذي تولى رئاسته بصدد إعداد فيروسات بوسعها مكافحة نوع معين من الأورام الخبيثة.

يذكر أن جامعة "سيريوس" للعلوم والتكنولوجيا تم تأسيسها عام 2019 بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كجزء مهم من شبكة دعم وتطوير المواهب. وشهد عام 2021 ، افتتاح دورة الدراسات العليا والماجستير في الجامعة، وتنطلق عام 2023 برامج البكالوريوس. ويشارك طلاب الجامعة في تطوير مشاريع علمية خارقة وتنفيذ المهام التي طرحتها الصناعة الروسية.

المصدر: تاس