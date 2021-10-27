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طبيب يكشف كيف نحافظ على وزننا في موسم البرد

الصحة

طبيب يكشف كيف نحافظ على وزننا في موسم البرد
Gettyimages.ru istetiana
صورة تعبيرية
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أعلن الدكتور أنطون بيردوف، خبير التغذية الروسي، أن الرغبة بتناول الأغذية الدهنية في موسم البرد تزداد بصورة طبيعية.



ويشير الخبير في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه يمكن الحفاظ على الوزن باختيار وجبات صحية خفيفة.

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ويقول، "يجب استبدال الأطعمة غير الصحية بأطعمة مماثلة ولكنها صحية. فمثلا، يمكن استبدال رقائق البطاطس بأعواد الخضار مع الحمص، والخبز - بوجبات خفيفة من الحبوب الكاملة، والشوكولاتة - بالفواكه. كما يجب أن نتحكم بطعامنا والتقليل من السعرات الحرارية التي نتناولها في اليوم بمقدار 10-15 بالمئة من القيمة اليومية الاعتيادية، ومن الضروري أن يحتوي طعامنا على 30 بالمئة بروتين و 30٪ دهون و 40٪ كربوهيدرات، خاصة في فترة العزلة الذاتية".

ويضيف، ينخفض نشاط الإنسان في الطقس البارد، ويقل وجوده في الهواء الطلق. كما تزداد الرغبة بتناول المزيد من الطعام، وهذا في الواقع أمر طبيعي جدا.

ويقول، "يدرك جسم الإنسان أن موسم البرد قد حل، لذلك يبدأ بتدفئة نفسه من الداخل، ما يسرع في عملية التمثيل الغذائي. وهذا ضروري للحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية. ولكن على الرغم من أن الرغبة المستمرة بتناول الطعام أمر طبيعي، من المهم جدا السيطرة عليها، لأنه بعكسه ستكون عواقبها وخيمة".

المصدر: نوفوستي

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