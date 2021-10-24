الصحة الروسية تقرّ تطعيم المرضعات بـ"سبوتنيك V"

أعلن الخبير المستقل لدى وزارة الصحة الروسية للوقاية الصحية في دائرة الأورال الفدرالية سيرغي توكاريف، أن الوزارة رفعت الأمهات المرضعات من قائمة أصحاب موانع التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال: "بفضل ذلك، أصبح من الممكن حماية فئة مهمة من المواطنين بشكل فعال من المسار الخطير لفيروس كورونا".

من جهتها، أكدت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الصحة الروسية هذا الخبر، وأعلنت أنها أضافت تعليمات خاصة باللقاح في الـ15 من أكتوبر الجاري، تجيز تطعيم المرضعات به.

وأوصت منظمة الصحة العالمية في يوليو الماضي بالتطعيم ضد فيروس كورونا للمرضعات، لوقاية الرضّع وأمهاتهم من العدوى.

المصدر: RT