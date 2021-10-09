ما هي أخطر فترة في السنة "للقاء" مع كوفيد؟

قال يفغيني تيماكوف كبير الأطباء في المركز الطبي "ليدر ميديسن"، إن الخريف هو أسوأ وقت "للقاء" مع فيروس كورونا المستجد.

وذكر في مقابلة مع محطة إذاعة "سبوتنيك"، أن القفزة في عدد الإصابات بكوفيد في روسيا، تزامنت مع نمو عدد المرضى بالإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى، وهو أمر تقليدي في الخريف.

وأضاف تيماكوف: "تنتشر في الخريف عدوى البرد الفيروسية بالإضافة إلى فيروس كورونا، وأعراض هذين المرضين متشابهة ولها مسار مشترك".

وأكد الطبيب، أن هذا الوضع خطير بشكل خاص بالنسبة للأشخاص الذين لم يمروا بالتطعيم باللقاح ضد كوفيد.

إقرأ المزيد

وقال تيماكوف: "إذا كنا نتحدث عن الوقت الأفضل لمواجهة جرعة جدية من كوفيد، فهو عندما يمتلك المرء مناعة ضد هذا المرض بفضل التطعيم باللقاح أو بعد الشفاء منه".

وأشار الطبيب، إلى أن الكثير من الناس "التقوا" فعلا بعدوى فيروس كورونا، ولكن في ظروف نمو عدد الإصابات، هناك خطر الحصول على "جرعة" مفرطة من الفيروسات المثيرة لكوفيد.

ويعتقد الطبيب، أن "اللقاء الأول بين كوفيد وعدد كبير من البشر، حصل بالفعل، ولكن السؤال يكمن في مدى العبء الفيروسي الذي تلقاه كل شخص منهم".

وشدد الطبيب، على أن التطعيم ليس فقط يحمي من زيادة العبء الفيروسي عند الاحتكاك مع شخص مصاب بـ SARS-CoV-2 ، بل ويقلل كذلك من خطر الإصابة بعدة أنواع من فيروسات البرد خلال الخريف.

المصدر: نوفوستي