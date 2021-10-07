فنلندا توقف تطعيمات "مودرنا" للشباب بسبب مخاوف من التهاب القلب

قررت فنلندا أنها ستوقف طرح لقاح "مودرنا" ضد "كوفيد-19" للشباب المولودين في عام 1991 وما بعده، بسبب مخاوف بشأن الآثار الجانبية النادرة لالتهاب القلب بعد التطعيم.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي يوم الخميس، أعلن مدير المعهد الوطني الفنلندي للصحة والرعاية، ميكا سالمينين، عن توقف هلسنكي عن تقديم جرعة Spikevax من "مودرنا" للشباب.

وأوضح أن "دراسة من دول الشمال شملت فنلندا والسويد والنرويج والدنمارك وجدت أن الرجال الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما والذين حصلوا على Spikevax، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالتهاب عضلة القلب مقارنة بالآخرين".

وقال سالمينين إنه على الرغم من أن التهاب القلب غالبا ما يختفي من تلقاء نفسه في غضون أيام قليلة، فقد أوصى بدلا من ذلك بتلقيح هذه المجموعة السكانية بلقاح Pfizer-BioNTech (فايزر)، الذي يُسوّق باسم Comirnaty.

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وقال المدير أيضا إن الشبان الفنلنديين الذين أخذوا جرعتهم الأولى من Spikevax، سيحصلون على Comirnaty للمرة الثانية. وأصر على أنه ما يزال من المهم الحصول على الجرعة الثانية للحصول على أقصى حماية من الفيروس.

ويأتي قرار فنلندا بعد يوم من تعليق السويد المجاورة استخدام Spikevax على جميع سكانها من مواليد 1991 وما بعد، بعد "زيادة معدل" الإصابة بأمراض التهاب القلب والتهاب عضلة القلب والتهاب التامور بعد التطعيم، خاصة بعد الجرعة الثانية.

كما أوقفت الدنمارك استخدام Spikevax مؤقتا في اليوم نفسه لأسباب مماثلة.

وقال غاير بوخولم، رئيس مكافحة العدوى في المعهد النرويجي للصحة العامة، يوم الأربعاء إن "الرجال الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما يجب أن يفكروا أيضا في اختيار Comirnaty عندما يتم تطعيمهم"، حيث توصي أوسلو بالفعل بجرعة "فايزر" للقاصرين.

ونشرت وكالة الأدوية الأوروبية في يوليو نتائج تحث على إضافة حالات التهاب عضلة القلب والتهاب التامور إلى قائمة الآثار الجانبية النادرة المحتملة للقاحات mRNA "كوفيد-19" المصنعة من قبل Pfizer-BioNTech (فايزر) و"مودرنا"، بعد مراجعة أكثر من 300 حالة في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية. ووفقا للهيئة التنظيمية الطبية، فإن هذه الحالات تمثل رقما دقيقا فقط.

المصدر: RT