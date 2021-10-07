عالم سنغافوري يتوقع ظهور فيروس تاجي جديد

أعلن البروفيسور، وانغ لينفا، من جامعة Duke-NU الأمريكية السنغافورية للطب أن الفيروس التاجي يمكن أن يعود من الإنسان إلى الحيوانات حيث سيخضع لسلسلة من الطفرات.

ثم سينتقل إلى الإنسان مجددا على شكل فيروس Sars-CoV-3 التاجي الجديد. جاء ذلك على لسانه في اجتماع الصحة الوزاري لجمعية دول جنوب شرق آسيا.

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وقالت صحيفة The Straits Times، إن البروفيسور يرى العالم مهددا بوباء جديد.

ويُعتقد الآن أن فيروس Sars-CoV-2 التاجي قد انتقل إلى الإنسان من الخفافيش، بصفتها حيوانات منتشرة في آسيا، أو عن طريق أي حيوان آخر مثل حيوان آكل النمل الحرشفي.

وأعاد، فان لينفا، إلى أذهان المجتمع العلمي أن الخفافيش تمتلك نظام مناعة فريدا من نوعه يسمح للفيروسات بالتكاثر والتحور في جسم الحيوان ويمنع في الوقت نفسه المرض من التطور.

وأضاف البروفيسور أن العالم قد شهد حالات انتقال الفيروس من الإنسان إلى الحيوان، وقد تم تسجيل تلك الحالات أكثر من مرة أثناء تفشي وباء فيروس كورونا، بما في ذلك إصابة حيوانات أليفة بعدوى من أصحابها.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا