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ديفيد يوليوس وأردم باتابوتيان يفوزان بجائزة نوبل في الطب لعام 2021

الصحة

ديفيد يوليوس وأردم باتابوتيان يفوزان بجائزة نوبل في الطب لعام 2021
AFP
جائزة نوبل
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فاز العالمان الأمريكيان ديفيد جوليوس وأردم باتابوتيان بجائزة نوبل لعام 2021 في علم وظائف الأعضاء أو الطب لاكتشافاتهما لمستقبلات درجة الحرارة واللمس.

وجاء هذا الإعلان من قبل لجنة في معهد كارولينسكا في ستوكهولم، الاثنين 4 أكتوبر، وأعلن الأمين العام للجنة نوبل توماس بيرلمان أسماء الفائزين.

وحصل العالمان المقيمان في الولايات المتحدة على الجائزة بفضل تحديد آليات كيفية إدراك البشر للحرارة والضغط من خلال النبضات العصبية.
وقالت جمعية نوبل في بيان إعلان الجائزة: "قدرتنا على الشعور بالحرارة والبرودة واللمس ضرورية للبقاء وتدعم تفاعلنا مع العالم من حولنا"

وأضاف البيان: "أوضحت الاكتشافات الأساسية للحائزين جائزة نوبل هذا العام في علم وظائف الأعضاء أو الطب كيف يمكن للحرارة والبرودة واللمس إطلاق إشارات في نظامنا العصبي. القنوات الأيونية المحددة مهمة للعديد من العمليات الفسيولوجية وظروف المرض.

واستخدم ديفيد جوليوس "الكابسيسين"، وهو مركب لاذع من الفلفل الحار الذي يحفز الإحساس بالحرقان، لتحديد جهاز استشعار في النهايات العصبية للجلد يستجيب للحرارة. فيما استخدم أردم باتابوتيان الخلايا الحساسة للضغط لاكتشاف فئة جديدة من أجهزة الاستشعار التي تستجيب للمحفزات الميكانيكية في الجلد والأعضاء الداخلية".

وتتمثل الجائزة المرموقة في الحصول على ميدالية ذهبية و10 ملايين كرونة سويدية (أكثر من 1.14 مليون دولار). 

وذهبت جائزة العام الماضي لثلاثة علماء اكتشفوا فيروس التهاب الكبد الوبائي سي المدمر للكبد، وهو اختراق أدى إلى علاجات للمرض القاتل وإجراء اختبارات لمنع انتشار الوباء.

المصدر: RT

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