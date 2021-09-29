"تغيير" دقيق على وجهك يمكن أن يدل على ارتفاع الكوليسترول في الدم!

إذا كنت ترغب في تجنب الإصابة بأمراض القلب، فإن الحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك تحت السيطرة يعد إجراء رائعا للبدء منه.

وعلى الرغم من أن ارتفاع الكوليسترول عادة ما يكون بدون أعراض، فإن "تغييرا" خفيفا على وجهك يمكن أن يكون علامة منبهة.

ويحدث ارتفاع الكوليسترول عندما يكون لديك الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم. ويؤدي إغراق الجسم بالكوليسترول إلى زيادة خطر حدوث انسداد في الشرايين. ويمكن أن تؤدي هذه المضاعفات إلى نوبة قلبية ومشاكل أخرى متعلقة بالقلب والأوعية الدموية.

لذلك فإن الحفاظ على مستويات الكوليسترول في نطاق صحي أمر بالغ الأهمية.

وبسبب عدم وجود أعراض، هناك حاجة لفحص الدم لتأكيد ارتفاع الكوليسترول في الدم.

ومع ذلك، يمكن للجسم في بعض الأحيان التخلص من علامات التحذير المحسوسة، والتي يمكن أن يظهر بعضها في عينيك.

ويمكن رصد علامة منبهة واحدة في قرنيتك - هيكل واضح على شكل قبة أمام قزحية العين.

ووفقا لهيئة الصحة Allegro Optical، "ربما لاحظت وجود حلقة بيضاء حول الحافة الخارجية للقرنية، ولكن قد يظهر تغير اللون أيضا كما لو أن قزحية العين لديك بها بعض التغير في اللون".

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ويتابع الموقع الصحي: "هذه الحلقة البيضاء تسمى القوس وقد تظهر من دون وجود نسبة عالية من الكوليسترول".

كما تشرح Allegro Optical، يمكن أن يظهر القوس كجزء من عملية الشيخوخة الطبيعية للعين، ولكن يمكن لأي شخص، بغض النظر عن عمره، أن يصاب به من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم. وأثناء اختبار العين، سيقوم أخصائيو البصريات بدراسة السطح الأمامي للعين بما في ذلك القرنية".

ومن المهم ملاحظة أن المؤشر الأكثر موثوقية لارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم هو إجراء فحص الدم.

وهناك العديد من الأطعمة التي لا تشكل مجرد جزء من نظام غذائي صحي، بل يمكنها أن تساعد بنشاط في خفض نسبة الكوليسترول في الدم أيضا.

ويعد تقليل الدهون المشبعة واستبدال بعضها بالدهون غير المشبعة، طريقة رائعة لخفض نسبة الكوليسترول في الدم، كما تقول جمعية الكوليسترول الخيرية للقلب في المملكة المتحدة.

وتحتوي العديد من الأطعمة على الدهون المشبعة، وخاصة الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم والزبدة ومنتجات الألبان والأطعمة المصنوعة منها، مثل الكعك والبسكويت.

وتوجد أيضا في بعض الأطعمة النباتية بما في ذلك زيت جوز الهند وزيت النخيل.

وبدلا من ذلك، يجب اختيار دهون وزيوت نباتية، وكذلك الأسماك الزيتية، والمكسرات والبذور، حسبما تنصح Heart UK.

المصدر: إكسبريس