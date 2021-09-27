عالم فيروسات: اتركوا المتعافين من "كوفيد-19" وشأنهم

يوصي الأطباء بإعادة التطعيم بعد مضي نصف سنة على اللقاح الأول. ولكن هل من الضروري حقن المتعافين من "كوفيد-19"؟ وهل يمكن التطعيم بنفس اللقاح الأول؟.



يشير عالم الفيروسات الروسي الأكاديمي فيتالي زفيريف، في حديث لراديو "روسيا"، يوصي الأطباء بإعادة التطعيم بعد مضي ستة أشهر على التطعيم الأول. كما ينصحون المتعافين من "كوفيد-19" بالتطعيم أيضا. فها هذا ضروروي فعلا؟

يشير الأكاديمي في حديثه، إلى أنه لا يتفق مع أن للتطعيم فعالية مناعية أكبر من المناعة الناشئة نتيجة الإصابة بالمرض.

ويقول، "نحن ببساطة لا نعرف حالة من حالات الأمراض المعدية عندما يكون اللقاح أكثر فاعلية في تحفيز الاستجابة المناعية من المرض نفسه. لأنه بعد الشفاء من المرض، تكون المناعة دائمًا أكثر اكتمالًا وطويلة الأمد".

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ووفقا لمتابعة المختصين، الأشخاص الذين أصيبوا بمرض "كوفيد-19" في بداية عام 2020 ، لديهم إلى الآن مناعة خلوية وخلطية على حد سواء.

ويقول، "بالطبع مستوى الأجسام المضادة مهم جدا. ولكن هناك المناعة الخلوية أيضا والذاكرة الخلوية ومثل هذه الخلايا اكتشفت لدى المتعافين من المرض. وهذه خلايا لمفاوية طويلة العمر، التي تحفز عند دخول الفيروس ثانية إلى الجسم، عملية إنتاج الأجسام المضادة حتى بعد مضي سنة على إصابته الأولى".

ووفقا له، كل من تعافى من "كوفيد-19" يجب أن "يترك وشأنه" لأنه "لا أحد يعلم تماما كيف سيؤثر اللقاح في جسم المتعافي من المرض".

ويضيف، "أمور كثيرة ستعتمد على مدى احتفاظهم بمستوى الأجسام المضادة. لأن كل جسم له خصوصيته في التفاعل مع اللقاح. علاوة على أن حالات تكرر الإصابة بالمرض معدودة".

وأما بالنسبة للذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V" فعليهم إعادة التطعيم كل ستة أشهر. ويقول، "يبدو أن اللقاح لا يحفز المناعة الخلوية بالمستوى المطلوب".

ويضيف، لا تتعلق المسألة بعدد الأجسام المضادة التي تنشأ بعد التطعيم، بل في عدد الأجسام المضادة التي تعمل على تحييد الفيروس التاجي المستجد.

المصدر: فيستي. رو