طبيبة روسية توضح كيف يمكن التغلب على الكآبة في الخريف

أعلنت الدكتورة أولغا كوتوفا، أخصائية الأمراض النفسية، نائبة رئيس الجمعية الدولية أن "الإجهاد تحت السيطرة"، وأن شهر سبتمبر يجلب معه الكآبة.

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وكشفت الأخصائية في حديث لراديو "سبوتنيك"، أفضل طريقة لتحسين الحالة العاطفية في فصل الخريف، حيث يقصر النهار وتنخفض درجة حرارة الهواء وتهطل الأمطار. وهذه جميعها عوامل تؤثر سلبا في الحالة العاطفية ويمكن أن تسبب ما يسمى بكآبة الخريف. وأن أفضل طريقة للتغلب على هذه العوامل ومنع الاكتئاب، هي الإضاءة الجيدة.

وتقول، "لتجنب اضطرابات الاكتئاب الموسمية، أي اضطراب المزاج الموسمي، يجب أن تكون الإضاءة في المنزل جيدة. لأنه كلما كانت الإضاءة في البيت وفي العمل جيدة، كان ذلك أفضل للحالة العاطفية للإنسان".

وتضيف، من المهم أيضا الحصول في الخريف على قسط كاف من النوم. لذلك يجب قدر الإمكان استبعاد العوامل المسببة للأرق، مثل الجلوس ساعات طويلة في المساء أمام الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى.

وتقول، "ينبعث من شاشات هذه الأجهزة الضوء الأزرق السيء جدا. لذلك يجب تحديد وقت استخدام الكمبيوتر، لأنه يؤثر سلبا في النوم".

وتضيف، إذا استخدم الشخص الكمبيوتر طوال الليل، فسوف يصبح نومه سيئا، ما يؤثر سلبا في حالته العاطفية.

المصدر: نوفوستي