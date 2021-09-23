شيب الشعر قد يرتبط بافتقار الجسم لفيتامين محدد!

يعد الشعر الرمادي جزءا طبيعيا من عملية الشيخوخة، ولكن تحفيزه قبل الأوان ممكن بسبب نقص الفيتامينات.

إذن، كيف يمكنك منع شعرك من التحول إلى اللون الرمادي قبل الأوان، وهل يجب تناول أي مكملات غذائية؟. ويعتبر نقص فيتامين B12 أحد الأسباب الأكثر شيوعا لشيب الشعر قبل الأوان.

وعلى الرغم من أن الشيب المبكر هو حالة شائعة، إلا أنه ما يزال غير مستكشف إلى حد كبير، ويمكن أن يجعل بعض الناس يشعرون بالخجل.

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وأظهرت بعض الدراسات الحديثة أن نقص المغذيات يمكن أن يكون له تأثير كبير على شعرك، وتوصي الناس بالتأكد من أنهم يستهلكون ما يكفي من فيتامين B12، الذي يساهم في مساعدة الجسم على تكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

ويمكن أن تتأثر المغذيات الدقيقة، وخاصة فيتامين B12، بالعادات الغذائية.

وإذا كنت تأكل اللحوم أو الأسماك أو منتجات الألبان، فيجب أن تكون قادرا على الحصول على ما يكفي من فيتامين B12 من نظامك الغذائي، كما تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

ومن المعروف أن البالغين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عاما، يحتاجون إلى حوالي 1.5 ميكروغرام يوميا من فيتامين B12.

وإذا كنت تتناول مكملات فيتامين B12، فلا تأخذ الكثير منها لأن ذلك قد يكون ضارا.

المصدر: إكسبريس