اكتشاف طريقة لعلاج السرطان المستعصي
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اكتشف علماء جامعة كاليفورنيا في سان فرنسيسكو، خاصية جديدة لمستقبلات هرمون الاستروجين، ستساعد في محاربة السرطان المستعصي في المستقبل.
ويشير موقع Medical Xpress، إلى أن الخلايا السرطانية تمتلك مقاومة شديدة للأدوية. واتضح للباحثين، أن هذا يعود من بين أمور أخرى، إلى مستقبلات هرمون الأستروجين. وهذه الخاصية لم تكن معروفة سابقا.
ووفقا للباحثين، ستساعد نتائج دراستهم، على فهم كيفية التغلب على مقاومة الخلايا السرطانية للأدوية المستخدمة وتحسين فعالية علاج هذا المرض القاتل.
المصدر: نوفوستي
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