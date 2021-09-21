 
مباشر
عاجل
مصادر إعلامية: يجري التصدي لمحاولة الانقلاب في السودان بمنطقة سلاح المدرعات

اكتشاف طريقة لعلاج السرطان المستعصي

الصحة

اكتشاف طريقة لعلاج السرطان المستعصي
Gettyimages.ru SCIEPRO/SCIENCE PHOTO LIBRARY
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rbzp

اكتشف علماء جامعة كاليفورنيا في سان فرنسيسكو، خاصية جديدة لمستقبلات هرمون الاستروجين، ستساعد في محاربة السرطان المستعصي في المستقبل.

إقرأ المزيد
اكتشاف وقع عام 1975 قد يغيّر قواعد اللعبة في مكافحة السرطان
اكتشاف وقع عام 1975 قد يغيّر قواعد اللعبة في مكافحة السرطان

ويشير موقع Medical Xpress، إلى أن الخلايا السرطانية تمتلك مقاومة شديدة للأدوية. واتضح للباحثين، أن هذا يعود من بين أمور أخرى، إلى مستقبلات هرمون الأستروجين. وهذه الخاصية لم تكن معروفة سابقا.

ووفقا للباحثين، ستساعد نتائج دراستهم، على فهم كيفية التغلب على مقاومة الخلايا السرطانية للأدوية المستخدمة وتحسين فعالية علاج هذا المرض القاتل.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا