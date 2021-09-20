قواعد التغذية للنساء بعد سن الأربعين

كشفت الدكتورة ألينا كوغوتكوفا، أخصائية التغذية الروسية، مبادئ التغذية الأساسية، للنساء اللواتي تجاوزن الأربعين من العمر .

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وتشير الأخصائية، إلى أنه قبل كل شيء يجب أن يحتوي النظام الغذائي اليومي على البروتينات والهيدروكربونات. مؤكدة على ضرورة وجود البروتينات في كل وجبة طعام. وأما الكربوهيدرات الموجودة في الحبوب الكاملة والبقول، فتساعد على وصول الأحماض الأمينية اللازمة إلى الدماغ.

وتضيف، يجب في نفس الوقت، تقليل استهلاك الدهون المشبعة، لأنها تساعد على ارتفاع مستوى الكوليسترول "الضار" في الدم. والدهون المشبعة موجودة في اللحوم ومنتجات الألبان وزيت جوز الهند وزيت النخيل، مشيرة إلى أهمية تناول الأطعمة غير المعالجة.

وتؤكد الأخصائية، على أهمية النشاط البدني وتقليل كمية السعرات الحرارية. ودحضت الأسطورة القائلة بأن الأيض يتباطأ مع تقدم العمر.

المصدر: نوفوستي