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ما الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية؟

الصحة

ما الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية؟
Globallookpress Jochen Tack
صورة تعبيرية
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كشفت الطبيبة الروسية أولغا كوزلوفا، أخصائية أمراض القلب، فئات الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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وتشير الأخصائية في حديث لراديو "موسكو تتحدث"، إلى أن الإصابة بمرض السكري وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم واضطراب توازن الدهون، هي المؤشرات الرئيسية لمشكلات في القلب.

وتقول، "تتطور أمراض القلب والأوعية الدموية لدى الرجال في وقت مبكر مقارنة بالنساء. وإذا تحدثنا عن تزامن أمراض السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، فإن النساء أكثر عرضة لذلك من الرجال. وهن أكثر عرضة للمضاعفات".

وتضيف، ويزيد الخضوع للعلاج الكيميائي والشعاعي من سمية القلب.

وتشيرالطبيبة، إلى أن العمر يمكن أن يشير إلى جانب عوامل أخرى، إلى احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مع أنه حتى الشباب في الوقت الحاضر يعانون من هذه الأمراض. ووفقا لها، حتى نمط الحياة الخامل (قلة النشاط البدني) يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .

المصدر: نوفوستي

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