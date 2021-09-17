كشف ثلاثة "قتلة" للكوليسترول

كشفت الطبيبة البريطانية ديبورا لي، ثلاثة مواد غذائية تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم، وبالتالي يقل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.





وتشير صحيفة Express، إلى أنه وفقا للطبيبة، يرتبط ارتفاع مستوى الكوليسترول عادة باتباع نظام غذائي معين. ولكن في بعض الأحيان قد يكون السبب أمراض الكلى وقصور الغدة الدرقية والسمنة وفقدان الشهية العصبي والتدخين والإفراط بتناول الكحول وزيادة استهلاك الملح.

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وتضيف، من بين المواد الغذائية التي ترفع مستوى الكوليسترول في الدم، اللحوم الدهنية، النقانق والمعجنات والجبن، ومع ذلك يجب عدم الامتناع عن تناولها، ولكن يجب تحديد كميتها.

وتنصح الخبيرة، باستبدال الدهون المشبعة، بالدهون غير المشبعة، ومن أجل ذلك يجب إضافة المكسرات وزيت الزيتون وزيت السمسم والأسماك الحمراء والبقول والدواجن، إلى النظام الغذائي.

وتضيف، إن الطريقة الثانية لمكافحة الكوليسترول، هي استخدام الألياف الغذائية. وتقول، "يجب استخدام الحبوب الكاملة غير المكررة المحتوية على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مثل الخبز الأسود والأرز البني والمعكرونة البنية".

وتوصي الخبيرة أيضا، لتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم، بتناول الأطعمة المشبعة بمركبات الستيرول والستانول العضوية، مثل الحليب والزبادي وغيرها. لأن تناول 1.2 إلى 2.4 غرام يوميًا من هذه المركبات، يمكن أن يخفض مستوى الكوليسترول بنسبة 10 بالمائة.

وتضيف، يهدف استخدام مثل هذه الأطعمة، إلى استكمال فعالية استخدام الأدوية في مكافحة الكوليسترول.

المصدر: نوفوستي