لصحة أفضل.. أطباق البطاطس التي يحبذ استبعادها

كشفت الدكتورة تامارا بورنيتسيفا،خبيرة التغذية، في مركز البحوث الفدرالية للتغذية والتكنولوجيا الحيوية، كمية البطاطس التي يمكن تناولها دون الإضرار بالصحة، وأفضل طريقة لتحضيرأطباقها.





وتشير الخبيرة الروسية، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن البطاطس مادة غذائية، ولكن هناك من عليه تحديد كمية البطاطس التي يتناولها.

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وتقول، "بالنسبة للشخص السليم لا توجد قيود على تناول البطاطس حيث يمكنه تناولها يوميا دون أي ضرر للجسم. ويستغرق هضم النشا الموجود في البطاطس فترة طويلة، ما يمنع حدوث قفزات مفاجئة في مستوى السكر بالدم. ولكن يجب الأخذ بالاعتبار مستوى النشاط البدني، كما يجب عدم الإفراط بتناول البطاطس مساء".

وتضيف، البطاطس غنية بالنشا والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والكالسيوم ومجموعة فيتامينات بما فيها فيتامين C.

وتشير الخبيرة، إلى أن هناك طرقا معينة لتحضير أطباق البطاطس، تسمح بالحفاظ على أكبر نسبة من المواد الموجودة فيها.

وتقول، "أفضل طرق تحضير البطاطس هي الشواء والسلق دون تقشيرها. لأن توزيع المواد المغذية والمعادن في البطاطس غير متساو، ومعظمها بالقرب من القشرة. لذلك لا ينصح بنقع البطاطس فترة طويلة".

وتضيف، ومع ذلك هناك أطباق معينة من البطاطس يجب استبعادها من النظام الغذائي.

وتقول، "أسوأ طبق بطاطس، هو البطاطس المقلية. لأن المعالجة الحرارية تدمر جميع العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن تقريبًا. وبسبب طريقة الطهي هذه، تبقى كمية كبيرة من الدهون في البطاطس".

المصدر: نوفوستي