كيف نحضّر أجسامنا لموسم البرد؟

أعلنت الدكتورة آنا باسوفا، خبيرة التغذية الروسية، أنه لتعزيز منظومة المناعة في الخريف، يجب تناول فيتامينات وعناصر معدنية محددة. فكيف نحدد ما يحتاجه الجسم منها؟



وتشير الخبيرة، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أنه مع حلول موسم البرد، يجب أن يحصل الجسم على الفيتامينات والعناصر المعدنية الضرورية. ولكن كيف نحدد نوعها لتحسين الحالة الصحية؟.

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وتضيف، هناك فيتامينات تذوب في الماء وأخرى تذوب في الدهون. وحاجة الجسم للفيتامينات التي تذوب في الدهون ليست مرتبطة بالمواسم باستثناء فيتامين D، الذي يمكن أن نحصل عليه في الصيف من الشمس. وأما الفيتامينات التي تذوب في الماء، فهي بالذات الفيتامينات التي يجب أن نوليها اهتماما خاصا في الخريف.

وتقول، "نحصل على هذه الفيتامينات من الفواكه والخضروات".

ولكن بغض النظر عن كمية الفواكه والخضروات التي نتناولها في الصيف، فإنه يستحيل تخزين الفيتامينات طوال العام. بالإضافة إلى هذا، إذا كان الشخص معرضا للاجهاد أو يقوم بنشاط بدني مكثف فإن حاجته إلى هذه الفيتامينات تزداد. لذلك يجب الحفاظ على توازن بعض الفيتامينات، مثل فيتامين С طوال العام.

وتضيف، لتعزيز منظومة المناعة في الخريف يجب أن يحصل الجسم على عناصر معدنية معينة.

وتقول، "يجب أن يحصل الجسم على العناصر المعدنية اللازمة، مثل الزنك والسلينيوم الذي يمكن تناوله على مدار السنة. أما العناصر المعدنية الأخرى فيحدد تناولها بصورة شخصية". أي لمعرفة العناصر اللازمة للجسم يجب مراجعة الطبيب، لتحديدها.

وتضيف، "يفضل استخدام العناصر المعدنية مع بعضها، على ضوء نتائج تحليل الدم البيوكيميائي، أو تحديد نسبتها في الشعر".

وتشير الخبيرة، إلى أن على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي، تناول الفيتامينات بحذر.

وتقول، "إذا كان الشخص يعاني من أمراض مزمنة وخاصة المرتبطة باضطراب عمل الأمعاء، فإن الفيتامينات الموجودة في الفواكه والخضروات لا يمتصها الجسم. وحتى عند تناول مركبات الفيتامينات فإن قسما من الفيتامينات لا يمتصه الجسم. لذلك يحدد الطبيب على ضوء نتائج التحليل البيوكيميائي للدم، الفيتامينات التي يحتاجها الجسم فعلا".

المصدر: نوفوستي