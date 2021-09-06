دراسة جديدة تكشف عمّا قد يوقف البعوض عن نقل الأمراض!

توصلت دراسة جديدة إلى أن نوع البعوض الذي ينقل فيروسات مثل زيكا وحمى الضنك يمكن الحد منه عن طريق تناول السكر من الأزهار قبل الدم.

وأظهرت الدراسة، التي قادها مركز أبحاث الفيروسات التابع لجامعة غلاسكو، أن فصيلة بعوض النمر الأسيوية أو بعوض الحمى الصفراء، عززت المناعة في أحشائها بعد أن تغذت على السكر، وهذا يحمي إناث النوع من الإصابة.

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ويتغذى البعوض البالغ على رحيق النبات لبناء طاقته، لكنه يحتاج إلى الدم للتكاثر.

ونتيجة لذلك، فإنها تنقل الفيروسات، بما في ذلك فيروس شيكونغونيا، وهي مشكلة عامة للعالم بأسره.

ومن غير الواضح لماذا يحمي السكر البعوض من الإصابة بالعدوى، لكن الباحثين يعتقدون أنه قد يكون مسؤولا جزئيا عن "الحساسية العالية للفيروسات المنقولة بالمفصليات وانتقالها من قبل هذا النوع من البعوض".

وقالت الدكتورة إميلي بوندفيل، عالمة الحشرات الجزيئية في جامعة MRC، إحدى معدي الدراسة المشاركين، إن النتائج تسلط الضوء على أهمية تغذية البعوض بالسكر لخفض معدلات الإصابة في جميع أنحاء العالم. وبشكل عام، تكشف النتائج عن الدور الحاسم لتغذية السكر في مناعة البعوض المضادة للفيروسات، والتي بدورها تقلل من احتمالية انتشار فيروسات arbovirus، التي تشكل تهديدا كبيرا للناس.

وفي المستقبل، يمكن أن يساعد ذلك في تطوير وتطبيق استراتيجيات مكافحة النواقل مثل طُعم السكر، التي تهدف إلى الحد من انتقال فيروس arbovirus.

ونُشرت الدراسة مؤخرا في المجلة العلمية PLOS Pathogens.

المصدر: ديلي ميل