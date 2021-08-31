5 أشياء يمكن أن "يخبرك" بها لون برازك!

قد يختلف مظهر براز الإنسان من وقت لآخر حسب نوعية الطعام اليومي. وفيما يلي الأمور الخمسة التي يمكن أن يكشفها لون البراز، وفقا لـ NHS ومايو كلينك.

يأتي البراز بمجموعة من الألوان، وفي معظم الأحيان لا داعي للقلق بشأن ما إذا كان برازك أغمق قليلا أو أفتح من المعتاد.

وتعتبر أمعاؤك لاعبا رئيسيا في الجهاز الهضمي، ودورها الرئيسي هو هضم كل ما تأكله، وامتصاص كل العناصر الغذائية المفيدة وطرد الفضلات كبراز.

ويجري تمرير البراز عبر أمعائك، لعدم استخدامه لأي شيء، ولكن فحصه البراز يفيدك لفهم المزيد عن صحتك.

اللون الأخضر

إذا كان لون برازك أخضر، فقد يرجع ذلك إلى وجود الصبغة الصفراوية التي لم يتم تكسيرها بشكل صحيح.

ويمكن أن يحدث هذا عندما ينتقل الطعام عبر الأمعاء الغليظة بسرعة كبيرة، مثل الإسهال.

وإذا كنت تعاني من الإسهال، يجب عليك اتباع توصيات العلاج المعتادة مثل البقاء رطبا وتناول الطعام عندما تكون قادرا على ذلك.

ويمكن أن يكون سبب البراز الأخضر هو الخضروات الورقية الخضراء، أو تلوين الطعام الأخضر، كما هو الحال في خلطات المشروبات المنكهة أو مكملات الحديد، وفقا لمايو كلينك.

اللون الفاتح، أبيض أو طيني اللون

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يشير البراز الفاتح أو الأبيض أو بلون الطين إلى نقص الصفراء في البراز، والذي يمكن أن يكون سببه انسداد القناة الصفراوية.

وقالت عيادة مايو كلينك إن هذا قد يرجع إلى بعض الأدوية.

الأصفر الدهني وكريه الرائحة

يمكن أن تؤدي الدهون الزائدة في البراز، مثل اضطراب سوء الامتصاص، إلى براز أصفر دهني وكريه الرائحة.

وتقول مايو كلينك إن هذا قد يكون نتيجة تناول الكثير من الغلوتين مثل الخبز والحبوب أو عدم تحمل الغلوتين.

اللون الأسود

يمكن أن يؤدي النزيف في الجزء العلوي من الجهاز الهضمي، مثل المعدة، إلى ظهور براز أسود.

ولا داعي للذعر إذا رأيت برازا داكنا جدا، فقد يرجع ذلك إلى شيء بسيط مثل تناول الكثير من الأطعمة الداكنة كالتوت الأزرق أو عرق السوس.

وتوضح مايو كلينك أن البراز الأسود في بعض الأحيان له علاقة بتناول الكثير من مكملات الحديد.

وأحيانا يكون البراز الأسود علامة على شيء خطير مثل سرطان الأمعاء، لذلك عليك دائما مراجعة الطبيب قبل التشخيص الذاتي.

الأحمر الفاتح

قد يعني البراز الأحمر الفاتح أنك تعاني من نزيف في الجزء السفلي من الأمعاء.

وتقول مايو كلينك إن هذا قد يكون من الأمعاء الغليظة أو المستقيم، والتي غالبا ما تكون من البواسير.

وبدلا من ذلك، يمكن أن يرجع ذلك إلى تلوين الطعام الأحمر أو التوت البري أو عصير الطماطم أو الحساء أو مزيج المشروبات.

المصدر: إكسبريس