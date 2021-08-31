أعراض مزعجة تحدث في اليدين والساقين والقدمين جراء نقص فيتامين B12

يعتبر نقص فيتامين B12 أكثر شيوعا مما يدركه الكثيرون، حيث تُعزا الأعراض إلى عدد من الأحاسيس الغريبة التي ربما شعرت بها.

وعلى وجه الخصوص، قد تواجه اليدان أو الساقان أو القدمان أيا من هذه الأعراض، التي تحذر من أن مستويات فيتامين B12 لديك منخفضة جدا.

وإذا كنت تعاني من دبابيس ووخز أو خدر أو أحاسيس غريبة أخرى في اليدين أو الساقين أو القدمين، فقد يشير ذلك إلى أن المستويات منخفضة بشكل خطير.

وقد تشمل الأعراض العامة: التعب والخمول وكذلك الأعراض الخاصة بالنقص، مثل اصفرار الجلد والتهاب اللسان.

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وقالت "ميديكال نيوز توداي" إن نقص فيتامين B12 قد يسبب دبابيس ووخزا في اليدين أو القدمين.

وتابع الموقع الصحي: "يحدث هذا العرض لأن الفيتامين يلعب دورا حاسما في الجهاز العصبي، وغيابه يمكن أن يتسبب في إصابة الناس بمشاكل في التوصيل العصبي أو تلف الأعصاب. وفي الجهاز العصبي، يساعد فيتامين B12 على إنتاج مادة تسمى المايلين، وهو طبقة واقية تحمي الأعصاب وتساعدها على نقل الأحاسيس. وقد لا ينتج الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين B12 ما يكفي من المايلين لتغطية أعصابهم. وبدون هذا الغلاف، يمكن أن تتلف الأعصاب".

وقالت الدكتورة سارة بيكر، أخصائية الطب الباطني في CHI Memorial Chattanooga Internal Medicine Group، إن فيتامين B12 ضروري لمساعدة الخلايا العصبية على العمل.

وعندما تكون مستويات B12 منخفضة جدا، لا تستطيع الخلايا العصبية أن تعمل بشكل فعال، ما يؤدي إلى أعراض مثل التنميل أو الوخز في اليدين والقدمين.

ويمكن أن يؤثر تلف الأعصاب الناتج عن نقص كمية الفيتامين أيضا على توازن الفرد وقدرته على المشي.

وعادة ما يكون الإحساس غير مؤلم ويمكن وصفه بالوخز أو التنميل أو الحكة.

المصدر: إكسبريس