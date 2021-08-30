5 تغييرات تحدث للجلد قد تنذر بخطر أمراض قلبية

قد يكون من الصعب تحديد أعراض مرض القلب، ولكن بعض العلامات المنبهة للمرض قد تظهر بالفعل على الجلد. وفيما يلي خمس علامات تحذير مبكر لا ينبغي أن تتجاهلها أبدًا.

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ويمكن أن يساعد اكتشاف الأعراض مبكرا والحصول على العلاج في إدارة أعراض أمراض القلب وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو غيرها من المضاعفات الخطيرة.

وقد تمنح البشرة أدلة حول صحة القلب، وهذه هي التغييرات الخمسة الطفيفة التي تطرأ على بشرتك والتي يجب ألا تتجاهلها أبدا:

1- انتفاخ في قدميك وأسفل رجليك:

يمكن أن يكون التورم في قدميك وكاحليك وأسفل ساقيك علامة واضحة على أن قلبك لا يعمل كما ينبغي.

وأحد أعراض أمراض القلب هو تراكم السوائل في الساقين، ما يسبب تورما مرئيا.

وإذا لاحظت تورم قدميك وأسفل ساقيك، دون سبب واضح مثل إصابة تلك المنطقة، فيجب عليك فحصها من قبل الطبيب.

2 - بقع زرقاء أو أرجوانية على جلدك:

عندما يكون لديك بقع زرقاء أو أرجوانية على جلدك، يمكن أن تكون علامة على انسداد في أحد الأوعية الدموية.

ويعاني بعض الأشخاص من تحول أطرافهم إلى اللون الأزرق عندما يكونون في حالة من البرد الشديد، ولكن إذا حدث ذلك وأنت في درجة حرارة طبيعية، فقد يكون ذلك علامة على أن دمك لا يحصل على كمية كافية من الأكسجين.

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وإذا حصلت على البقع على أصابع قدميك، فإنها تسمى متلازمة إصبع القدم الزرقاء وإذا تركت دون علاج فقد تتسبب في موت الجلد والأنسجة في المنطقة المصابة.

3 - نمط يشبه الشبكة باللون الأزرق أو الأرجواني:

وهذا النمط الشبيه بالشبكة يجعل بشرتك تبدو مرقطة ومتغيرة اللون. ومرة أخرى، قد يعاني بعض الأشخاص من هذا عندما يتعرضون لبرد شديد حقا، ويمكن أن يكون أيضا أحد الآثار الجانبية لتناول بعض الأدوية.

ومع ذلك، فإن ظهور نمط شبيه بالشبكة باللون الأزرق أو الأرجواني يظهر دون سبب واضح يمكن أن يكون أحد أعراض أمراض القلب. المصطلح التقني هو "متلازمة الانصمام الكوليسترول".

ويعد النمط الموجود على جلدك علامة على انسداد الشرايين الصغيرة، ما قد يؤدي إلى تلف الأنسجة والأعضاء.

4 - زوائد شمعية صفراء:

قد تظهر زيادات شمعية صفراء أو برتقالية على الجلد إذا كان لديك مستويات غير صحية من الكوليسترول. وعادة ما تكون هذه الكتل غير مؤلمة، لكن هذا لا يعني أنها غير ضارة.

وتميل إلى النمو في زوايا العينين أو مؤخرة الساق أو في خطوط راحة يدك.

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ويجب مراجعة الطبيب على الفور إذا ظهرت هذه الأعراض، وفي الغالب ستحتاج إلى إجراء بعض الاختبارات للتحقق من نسبة الكوليسترول في الدم.

ويجب أن يؤدي التحكم في نسبة الكوليسترول لديك إلى انحسار النمو، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكن لطبيب الأمراض الجلدية مساعدتك.

5 - نتوءات شمعية:

يمكن أن يكون الظهور المفاجئ لمجموعة من النتوءات الشمعية على الجلد، والتي تشبه إلى حد ما الطفح الجلدي، علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول أو مرض السكري.

وتتكون هذه النتوءات في الواقع من الكوليسترول الناجم عن مستوى مرتفع مثير للقلق لنوع من الكوليسترول المعروف باسم الدهون الثلاثية في الدم.

ويعرض ارتفاع الكوليسترول لخطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة، لذلك يجب أن تتدارك هذه الأمراض على الفور.

المصدر: إكسبريس