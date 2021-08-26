فوائد مذهلة لزيت جوز الهند

يحتفل العالم باليوم العالمي لجوز الهند ألذي أقر عام 2009 في الثاني من سبتمبر كل عام. وقد أقيم احتفال عام 2020 تحت شعار "استثمر في جوز الهند لإنقاذ العالم".





ويشير موقع Boldsky المختص بالشؤون الصحية، في تقرير نشره عن استخدامات زيت جوز الهند المختلفة، الذي يعتبر أكثر المواد الطبيعية تنوعا، إلى أن هذا الزيت يستخدم في أغراض مختلفة من تخفيض الوزن وإلى التخلص من قشرة الرأس.

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ويشير التقرير إلى فوائد زيت جوز الهند الصحية وهي: إنه يحافظ على صحة الأسنان؛ يخفف تهيج الجلد والأكزيما؛ يحمي الجلد من تأثير الأشعة فوق البنفسجية؛ يحسن وظائف الدماغ؛ يرفع مستوى الكوليسترول الجيد؛ يساعد على تخفيض دهون البطن؛ يساعد على مكافحة الالتهابات؛ يمنح الشعور بالشبع؛ يسرّع في التئام الجروح؛ يحسن حالة العظام ويمنع هشاشتها؛ مضاد للفطريات؛ يخفض الإجهاد التأكسدي؛ يحسّن مستوى الطاقة؛ يخفف من أغراض التهاب المفاصل؛ يفيد صحة الكبد؛ مضاد للإمساك؛ يساعد على علاج الصدفية (باستثاء الأشخاص الذين لديهم حساسية من جوز الهند)؛ يعزز صحة القلب؛ يقلل من نوبات الصرع؛ يقلل الالتهابات لدى الرضع بسبب الحفاضات.

ولزيت جوز الهند فوائد تجميلية- يعالج تشقق الشفاه؛ يساعد على نمو الحواجب والرموش؛ يزيل مستحضرات التجميل؛ يرطب الجلد ويعالج تشققات الكعب؛ يحمي الشعر؛ يزيل العرق دون آثار جانبية؛ إزالة الزوائد الجلدية؛ يساعد على التخلص من القمل؛ يقلل من التجاعيد الصغيرة؛ يفيد في علاج قشرة الرأس.

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وتجدر الإشارة، إلى أن القليل من الأشخاص يعانون من حساسية جوز الهند. ولكن إذا كان الشخص يعاني منها فيجب أن يكون حذرا وألّا يتجاهلها. وأعراض حساسية جوز الهند هي: الغثيان؛ القشعريرة؛ الطفح الجلدي؛ التقيؤ؛ الإسهال. وفي حالات نادرة قد تهدد حياة الشخص. لذلك على الأشخاص الذين يعانون من حساسية جوز الهند، تجنب تناول الأطعمة المحتوية عليه بما فيها المعجنات ورقائق البطاطس والحلويات والفشار.

ويمكن أن تظهر آثار جانبية من استخدام زيت جوز الهند من بينها- زيادة الوزن لأنه يحتوي على أحماض دهنية مشبعة، أي يجب تناوله باعتدال؛ انتشار حب الشباب على البشرة الدهنية؛ يمكن أن يسبب الإسهال عند الإفراط بتناوله؛ يسبب تهيج الجلد. لذلك يجب استخدامه كعلاج للمشكلات في الجلد السليم.

وينصح من أجل الحصول على أكبر فائدة من زيت جوز الهند وتجنب الآثار الجانبية، تناول ما لا يزيد عن 30 ملليلترا منه في اليوم.

المصدر: موقع Boldsky