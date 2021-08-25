 
مباشر

أخصائية بريطانية: لا ينبغي تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد الإفطار!

الصحة

أخصائية بريطانية: لا ينبغي تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد الإفطار!
Gettyimages.ru Jose Luis Pelaez Inc
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r4mb

يعد تنظيف الأسنان جزءا من الروتين الصباحي لدى غالبية الناس، ولكن هناك دائما بعض الخلافات حول الوقت المناسب للقيام بذلك.

ولحسن الحظ، حسمت معالجة أسنان بريطانية الآن الجدل، من خلال مشاركتها مقطع فيديو على "تيك توك"، تنصح فيه متابعيها بضرورة تنظيف الأسنان قبل تناول وجبة الإفطار، وليس بعده.

@annapetersondental

What do you do? 🦷 #UnfoldChallenge#fyp#dentistry#lgbtq#JDVaporMaxShuffle

♬ Inspiration - WavebeatsMusic

ونشرت آنا بيترسون، أخصائية علاج الأسنان، من إسيكس، على "تيك توك"، مقطع الفيديو لتوضيح أنه من الضروري تنظيف أسنانك دائما بالفرشاة قبل تناول وجبة الإفطار لأن القيام بذلك بطريقة أخرى قد يؤدي إلى إتلاف مينا أسنانك.

إقرأ المزيد
خبراء يكشفون عن علامات صحية خفية يمكن معرفتها من خلال النظر إلى الأسنان
خبراء يكشفون عن علامات صحية خفية يمكن معرفتها من خلال النظر إلى الأسنان

وقالت: "هل تعلم أنه لا ينبغي تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد الإفطار؟ .. هناك سببان لذلك: عندما تتناول وجبة الإفطار، يصبح فمك حامضيا، لذا فإن ما تفعله عندما تغسل أسنانك بعد الإفطار هو غسل الأسنان بالحامض وهذا يؤدي إلى تآكل طبقة المينا. والسبب الثاني هو أن تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل الإفطار يحمي أسنانك من أي شيء تأكله".

وقد يبدو الأمر غير منطقي بالنسبة للكثيرين، لكن آنا تقول إنه من المنطقي فعل ذلك بهذه الطريقة لأننا لن نرغب في "أن يبدأ يومن بالمزيج المخيف من معجون الأسنان وعصير البرتقال".

وأثارت هذه المعلومة جدلا واسعا بين المتابعين. وتمت مشاهدة مقطع الفيديو الخاص بها منذ ذلك الحين أكثر من 819 ألف مرة وحصل على أكثر من 36 ألف إعجاب.

المصدر: ميترو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا