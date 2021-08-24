طبيب روسي يحدد المواد الغذائية المحتوية على نسبة عالية من الحديد

كشف الدكتور بافل إيسنبايف، أخصائي تخفيض الوزن في مستشفى "بورمينتال"، عن المواد الغذائية المحتوية على نسبة عالية من عنصر الحديد الضروري للجسم، ويوضح أسباب عدم امتصاصه دائما.

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وينصح الطبيب، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، بضرورة إضافة المواد المحتوية على نسبة عالية من عنصر الحديد إلى النظام الغذائي.

ويقول، "يوجد الحديد بنسبة عالية في المنتجات الحيوانية- اللحوم وخاصة في الكبد، والبيض. ويسمى الحديد الموجود في اللحوم، حديد الهيم، الذي يمتصه الجسم بسهولة".

ويؤكد إيسنبايف، على أن الحديد الموجود في المواد الغذائية لا يمتصه الجسم بالكامل، فمثلا يمتص الجسم من المنتجات النباتية- البقوليات والسبانخ والحبوب والحنطة السوداء والشوفان بين 2-12 بالمئة من محتواه الكلي. لذلك يعاني النباتيون عادة من نقصه".

ووفقا له، بعض المواد الكربوهيدراتية تمنع امتصاص الحديد، وفي مقدمتها الألياف الغذائية خاصة عند تناولها بكميات كبيرة، وكذلك الأطعمة الغنية بالبوليفينول - مثل المكسرات والقهوة - والفيتات، وهي مادة مضادة للمغذيات توجد في البقوليات والحبوب. وبالتالي، إذا كنت ترغب في تناول اللحوم مع الحنطة السوداء، فمن الأفضل نقع الحنطة السوداء قبل الطهي: لأن ذلك سوف يسهل عملية امتصاص الحديد.

ويقول، "بالطبع صحة الجهاز الهضمي والجسم ككل مهمة جدا. لذلك فإن أي بؤرة للالتهابات في الجسم بدءا من تسوس الأسنان وانتهاء بالأورام، تتطلب استهلاك الحديد. لذلك يستنفد احتياطي الحديد بسرعة، ما يتطلب تعويضه عن طريق التغذية أو الأدوية. أي يجب استشارة الطبيب بهذا الشأن.

المصدر: نوفوستي