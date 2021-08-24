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العلامات المبكرة الأكثر شيوعا للإصابة بالخرف

الصحة

العلامات المبكرة الأكثر شيوعا للإصابة بالخرف
Tumisu / Pixabay
صورة تعبيرية
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الخرف هو مصطلح شامل لمجموعة من الحالات تسببها تغيرات غير طبيعية في الدماغ، تدمر حياة الملايين سنويا حول العالم.

وتؤدي تغيرات الدماغ إلى انخفاض في مهارات التفكير يمكن أن يكون لها تأثير على السلوك والمشاعر والعلاقات.

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وهناك عدة أسباب مختلفة للخرف، بينها مرض ألزهايمر الذي يعد السبب الأكثر شيوعا. كما توجد العديد من العلامات التحذيرية المؤكدة للخرف، بينها عدم القدرة على اكتشاف الكلام في بيئة صاخبة، والتي حددها باحثون من جامعة أكسفورد في دراسة حديثة على أنها من العلامات المبكرة للخرف.

وفي الواقع، لم تخلص الدراسة إلى ما إذا كانت مشكلات السمع تسبب الخرف أم أنها مجرد أعراض.

ويُنصح أي شخص يعاني من مشاكل في السمع بزيارة الطبيب لأنها قد تكون مقدمة للإصابة بالخرف.

ولأن هناك علامات تحذيرية مبكرة أخرى للخرف، قام موقع "إكسبريس" البريطاني بتجميع قائمة بسبع علامات مبكرة من الأكثر شيوعا لهذا المرض المنهك.

علامات التحذير من الخرف

تتضمن بعض الأعراض الشائعة التي قد تظهر قبل تشخيص الخرف ما يلي:

- فقدان الذاكرة

- صعوبة في التركيز

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- صعوبة في القيام بمهام يومية مألوفة

- الإجهاد في متابعة محادثة أو العثور على الكلمة الصحيحة

- الخلط بين الزمان والمكان

- تغيرات في المزاج

وغالبا ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتتفاقم تدريجيا بمرور الوقت. وقد يصاب مرضى ألزهايمر أيضا بصعوبة التعامل مع الأرقام أو الأموال.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يطرحون أسئلة بشكل متكرر أو يصبحون أكثر عزلة أو قلقا.

والخرف الوعائي هو السبب الثاني الأكثر شيوعا للخرف، ومع مثل هذه الحالة، يمكن أن تتطور الأعراض فجأة وتتفاقم بسرعة.

وقد تشمل الأعراض الأولية لتشخيص الخرف الوعائي أعراضا شبيهة بالسكتة الدماغية مثل ضعف العضلات أو الشلل المؤقت ومشاكل الحركة.

وعلاوة على ذلك، قد يعاني الناس من مشاكل في التفكير وتغيرات في المزاج.

المصدر: إكسبريس

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