خبير روسي: وقف انتشار "كوفيد-19" غير ممكن!

أعلن ألكسندر غوريلوف، نائب مدير مركز بحوث الأوبئة، التابع لهيئة حماية المستهلك، للشؤون العلمية، أن وقف انتشار الفيروس التاجي المستجد بصورة مطلقة غير ممكن.

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ويشير غوريلوف، خبير الأمراض المعدية، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن "القضاء التام على الفيروس التاجي المستجد أمر غير ممكن".

ويضيف، لم يعرف إلى هذه اللحظة الحيوان الصفر الذي أصبح مصدرا للعدوى والمنبع الذي انتقل منه الفيروس إلى البشر، مخترقا الحاجز الفاصل بين الأنواع. جميع هذه الأمور بحاجة إلى دراسة مفصلة.

وكان غوريلوف، قد أعلن في وقت سابق، أن الفيروس التاجي المستجد سيصبح مرضا موسميا، عندما يصل مستوى المناعة إلى 80 بالمئة. الفيروس يتحور ويكتسب خصائص جديدة، لذلك في العديد من الدول بما فيها روسيا، يتابعون باستمرار انتشار انماط جينية جديدة تختلف جوهريا عن بعضها البعض.

ويشير في ختام حديثه، إلى أن الفيروس التاجي المستجد، سيبقى موضع اهتمام العلماء، إلى حين تشكيل مناعة القطيع.

المصدر: نوفوستي