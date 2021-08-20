صحياً.. كم تفاحة يمكننا أن نأكل في اليوم؟

أوضحت الدكتورة ريما مويسيينكو، خبيرة التغذية الروسية، ما هي فوائد التفاح، وكم تفاحة يمكن للشخص أن يتناول في اليوم بشكل صحي.





وتشير الخبيرة، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أنه في نهاية فصل الصيف يتمكن الإنسان من الحصول على كمية كافية من الفيتامينات والعناصر المعدنية من محصول التفاح الجديد. ولكن هل يرتبط وجود المواد المفيدة في ثمار التفاح بلونها؟

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تقول الخبيرة، "إذا كان الحديث عن شخص سليم يتمتع بقدرة طبيعية على هضم التفاح ، فإن جميع أنواع التفاح الأحمر والأخضر والأصفر مفيدة. وإذا كان المقصود كبار السن، فعليهم اختيار أنواع التفاح المحتوية على نسبة قليلة من سكر الفركتوز، وهذه الأنواع معتدلة الطعم لا حامضة ولا حلوة، و كقاعدة عامة، لونها أصفر أو أخضر، وتحتوي عمليا على نفس النسبة من الفيتامينات والعناصر المعدنية".

وتضيف، من الأفضل تناول التفاح في النصف الأول من النهار، أو بعد الظهيرة كحد أقصى، حيث يمكن تناول بحدود 300 غرام من التفاح في اليوم.

وتقول، "يكفي في الشتاء والربيع تناول 100 غرام من التفاح. أما الآن في نهاية الصيف- بداية الخريف فإن تناول 300 غرام هو معيار يومي لتحسين الصحة. ولكن لا يجوز الإفراط بتناول التفاح، لأنه سيسبب فقدان الشهية ولن يحصل الجسم على البروتينات والألياف الغذائية اللازمة، لذلك يجب تنويع الأطعمة".

وتضيف، "ليس من الضروري تقشير التفاح، بل يكفي غسله جيدا. لأن القشرة تحتوي على مواد البوليفينول ونسبة عالية من مضادات الأكسدة وألياف غذائية غير قابلة للهضم. ويشير وجود الدود في التفاحة إلى أنها جيدة ولا تحتوي على نسبة عالية من النترات والمبيدات، وفي هذه الحالة يكفي غسل التفاحة وإزالة الجزء التالف منها".

وتشير الخبيرة، إلى أن على الأشخاص الذين يعانون من أمراض البنكرياس والأمعاء، التخلي عن تناول التفاح، أو تناوله مطبوخا.

المصدر: نوفوستي