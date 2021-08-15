مختص يحدد كيفية السباحة لإنقاص الوزن

قال أنطون لوسيف أخصائي اللياقة البدنية، إن السباحة تعتبر وسيلة فعالة لحرق السعرات الحرارية، وذكر أن السباحة بدون توقف مدة 10-30 دقيقة، تساعد في فقدان الوزن.

وأضاف الخبير: "بشكل متوسط ​، أثناء السباحة، ننفق 400-600 من السعرات الحرارية في الساعة، لكن الكثير يعتمد على كثافة السباحة. بالنسبة للجسم، أصعب أسلوب هو طريقة الفراشة، ويسمى أيضا طريقة الدلفين، لأنه يسمح بالمزيد من استهلاك الطاقة خلال ذلك".

وأشار كذلك إلى وجود أسلوبين شائعين للسباحة - الزحف وسباحة الصدر – وهما متماثلان تقريبا من حيث استهلاك الطاقة، ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن سباحة الصدر أكثر صعوبة من الناحية التقنية. لتحقيق التأثير المطلوب، من الأفضل عدم وجود فواصل طويلة بين فترات السباحة.

وقال: "يمكن السباحة يوميا لمدة 20-40 دقيقة، ويمكن تنظيم السباحة على شكل 3 مرات في الأسبوع". وشدد على أنه من الأفضل السباحة لوقت أقل، ولكن بوتيرة أكبر. وإذا كان الهدف هو إنقاص الوزن، فمن الأفضل السباحة في مسابح معدة لذلك، لأن المسطحات المائية الطبيعية، وخاصة البحر، ليست مناسبة تماما لذلك.

المصدر: نوفوستي