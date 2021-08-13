طبيبة روسية توضّح كيف يمكن استعادة العضلات بعد "كوفيد-19"

أعلنت الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء، أن المصابين بـ "كوفيد-19" يفقدون جزءا كبيرا من الكتلة العضلية. وتكشف كيفية استعادتها دون مخاطر صحية.



وتشير بافلوفا في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بالشكل الحاد من "كوفيد-19"، يفقدون خلال فترة رقودهم في المستشفى جزءا من وزنهم.

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وتقول، "غالبا ما يكون هذا الفقدان في الكتلة العضلية. بالطبع يفقدون جزءا من الدهون أيضا. فمثلا خسر أحد المرضى خلال وجوده في العناية المركزة مدة 1.5 شهر 30 كيلوغراما من وزنه، وهناك من يفقد 3-4 كيلوغرامات فقط وقد يكون السبب تغيرات مختلفة تماما".

وتضيف، يجب استعادة الكتلة العضلية بعد الشفاء من "كوفيد-19" بهدوء ودون إجهاد للقلب والأوعية الدموية.

وتقول، "حتى إذا كان الشخص قبل "كوفيد-19" متدربا بصورة جيدة، عليه البدء بممارسة التمارين الرياضية البسيطة غير المكثفة مثل المشي والسباحة. أي عليه أن يبدأ بالتجوال لمسافة معينة، ومن ثم زيادة المسافة تدريجيا، مع زيادة سرعة المشي".

وتنصح بافلوفا، بضرورة مراقبة النبض خلال التمرينات، وإذا كان طبيعيا، يمكن زيادة الحمل.

وتقول، "لدى الغالبية حاليا ساعات وهواتف ذكية، تسمح بمراقبة النبض. فإذا كان النبض يتسارع عند بداية النشاط البدني، ويعود بسرعة إلى المعدل الطبيعي خلال إجراء التمارين، يمكن الانتقال إلى تمارين مكثفة أكثر".

وتضيف، إذا كان الشخص يستعيد الجزء المفقود من الكتلة العضلية ببطء أو لا يستعيد أي شيء نهائيا، عليه مراجعة طبيب أخصائي بإعادة التأهيل.

المصدر: نوفوستي