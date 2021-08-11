كشف الوسيلة الرئيسية لمكافحة الأرق

كشف الدكتور بافل كودينوف، أخصائي علم النوم، الوسيلة الرئيسية لمكافحة الأرق والاستيقاظ ليلا في نفس الوقت دائما.

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ويشير الأخصائي، إلى أنه من الضروري التخلص من حالة القلق والتوتر النفسي، وذلك عن طريق الاستيقاظ صباح كل يوم في نفس الوقت في جميع أيام الأسبوع - أيام العمل وعطلة نهاية الأسبوع. وبعد أن يتعود الجسم على موعد الاستيقاظ اليومي، ستزول مشكلة الأرق.

ويشكك الأخصائي في التأثير الإيجابي لمغلي الأعشاب المختلفة في تحسين نوعية النوم والتخلص من الأرق.

ويذكر أن الدكتور رومان بوزونوف، رئيس الجمعية الروسية لأخصائيي علم النوم، أعلن أن معدل النوم للفرد، يمكن أن يكون من 4 إلى 12 ساعة، ويمكن النوم أثناء النهار أيضا، ولكن من الأفضل أن لا يتجاوز 45 دقيقة.

ومن جانبها حذرت الدكتورة يلينا تساريوفا ، أخصائية طب الأعصاب والنوم، من أن النوم الطويل جدًا يمكن أن يكون حالة مرضية.

المصدر: نوفوستي