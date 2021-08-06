غينيا.. تسجيل إصابة محتملة بفيروس ماربورغ الفتاك

أعلنت وزارة الصحة في غينيا عن تسجيلها إصابة محتملة بفيروس ماربورغ، وهو فيروس حمى نزفية خطير، يتسم بنسبة عالية من الوفيات.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التأكد من الحالة المحتملة في مختبرين على أراضي البلاد، وقررت السلطات إرسال العينات إلى السنغال لتأكيد الإصابة.

وأوعزت السلطات الصحية بفحص جميع الأشخاص الذين تواصلوا مع المصاب المحتمل، وتشديد الرقابة في المنطقة التي تم اكتشاف الحالة المشبوهة فيها.

يذكر أن فيروس ماربورغ يتسبب بحمى نزفية تتسبب بنسبة عالية من الوفيات، ولا يوجد دواء خاص بهذا الفيروس. وتحمل الفيروس الخفافيش من نوع Rousettus aegypti، ويمكن للفيروس أن ينتقل من الحيوان إلى الإنسان لينتشر بين الناس لاحقا.

وتتراوح فترة الحضانة للفيروس ما بين يومين و21 يوما. ومن أعراض المرض الأولى ارتفاع درجة الحرارة وصداع شديد والألم في العضلات وغيرها. وبعد 8 أو 9 أيام من الإصابة بالفيروس يعاني المريض من نزيف الدم وحالة الصدمة.

المصدر: "نوفوستي"