طبيب: اللقاح ضد فيروس كورونا يحمي من متلازمة ما بعد كوفيد

قال يفغيني تيماكوف المختص بالأمراض المعدية، إن التطعيم ضد فيروس كورونا يحمي من متلازمة ما بعد كوفيد، حتى لو تعرض الشخص الذي تلقى التطعيم للعدوى.

وذكر المختص، أن المعطيات العلمية الأولية تدل على صحة هذا الكلام. وكذلك يثبت ذلك، عدم وجود أشخاص ملقحين في مراكز إعادة التأهيل بعد المرض.

وأضاف تيماكوف: "يدل تحليل الوضع ويظهر عدم وجود أشخاص تم تطعيمهم باللقاح، في مراكز إعادة التأهيل بعد كوفيد. أي أن اللقاح، وفقا للبيانات العلمية الأولية المتوفرة، يقي من متلازمة ما بعد الإصابة بكوفيد".

في أغسطس عام 2020 تم في روسيا تسجيل بشكل رسمي أول لقاح ضد كوفيد في العالم، تحت اسم "سبوتنيك V". ولاحقا تم تسجيل في روسي لقاحي "إبيفاك كورونا" و"كوفيفاك"، ومن ثم تم تسجيل لقاح "سبوتنيك لايت".

وتشهد كل مناطق روسيا في الوقت الراهن، عمليات تطعيم بهذه اللقاحات.

المصدر: نوفوستي