مشروب كحولي لا يضر بالقلب

أعلن علماء جامعة أديلايد الأسترالية، أن مخاطر تناول النبيذ ضئيلة على القلب والأوعية الدموية، مقارنة بالمشروبات الكحولية الأخرى.

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وتشير مجلة JACC: Clinical Electrophysiology العلمية، إلى أنه وفقا للباحثين كل من يشربون أقل من ست جرعات قياسية من الكحول (الجرعة القياسية تعادل 10 غرامات من الكحول النقي) في الأسبوع، هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما فيها الرجفان الأذيني.

ويقول كبير الباحثين، "إن شرب الجعة ونبيذ التفاح (cider)، يزيد من خطر الإصابة بمرض الرجفان الأذيني مقارنة بشرب النبيذ الأحمر أو الأبيض. وتشير نتائج تجاربنا، إلى أن تناول كمية محدودة من النبيذ يقلل من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني".

ويضيف، كانت نتائج الدراسة واحدة للرجال والنساء. ولكن هذه النتائج لا تشمل الأشخاص من شخصت إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية سابقا.

المصدر: نوفوستي